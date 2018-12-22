韓國瑜教英文賀冬至　攤商發1500碗湯圓

韓國瑜22日在官方LINE上發訊息祝賀冬至快樂，並當起小老師教英文。（照片：韓國瑜官方LINE） 中評社台北12月22日電／今天是冬至，中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜一早就在官方LINE上發訊息祝賀，除了錄製語音，還配上一張端著紅白湯圓的照片。為了落實中英文教育，韓國瑜特地將冬至應景的各式湯圓中英翻譯。在重要的傳統節日，他祝大家：“冬至快樂，吃湯圓！人圓圓！”、“冬節圓仔呷落加一歲”、“Happy Winter Solstice！”



韓國瑜在競選政策中，不斷強調國際化及英文的重要性。今早他發送LINE訊息祝賀冬至快樂，並將與冬至、湯圓等相關詞彙翻譯成英文，當起英文小老師，例如，冬至是“Winter Solstice”、湯圓則是直譯成“tangyuan”，傳統湯圓(紅白小湯圓)是“traditional tangyuan”，還有芝麻湯圓(sesame tangyuan)、花生湯圓(peanut tangyuan)與鹹湯圓(savory tangyuan)。



據台媒報道，高雄凱旋跳蚤市場（青年夜市內9453蚵仔煎攤位）為了慶祝韓國瑜即將上任，從今天中午12點起免費發送1500碗湯圓。