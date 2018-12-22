蘇起：蔡要連任會打美國牌 人民用理性自救

蘇起。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月22日電（記者 倪鴻祥）台灣政治大學東亞研究所慶祝創所50週年，22日上午舉行第14屆“兩岸和平研究學術研討會”，前“國安會秘書長”、台北論壇基金會董事長蘇起表示，明年要挑戰蔡英文的人不知道是誰，但若要贏，必需是理性的人，不必太政治、太政黨、太藍綠、太親中或親台，這都是假議題，否則台灣會攪進大國之間的競爭當中，非死即傷。



蘇起指出，明年蔡英文若要連任，要打美國牌，再煽動“火燒船”，台灣、美國、中國大陸三個民族主義三個激盪、三個強人混戰，台灣老百姓最苦，所以台灣老百姓只有一個未來，就是必需用理性思潮來自救。



蘇起還舉出，2008年若非馬英九執政，只要謝長廷執政，兩岸一定幹起來，2020也是面臨這情況，所以希望理性主義能得勝。



第14屆“兩岸和平研究學術研討會”上午在政大綜合院館國際會議廳舉行開幕式，主辦單位為政大東亞所與中國人民大學國際關係學院。政大國際事務學院院長邱稔壤與人大國關學院教授、院長楊光斌擔任致辭貴賓，兩人都祝賀政大東亞所成立50週年，雙方還舉行簽約儀式期許持續互相交流合作研究，百餘名政大學生報名聆聽。



蘇起受邀出席上午第一場為圓桌論壇，探討“兩岸關係新局勢”，他提出三個情勢，一是四個發燒；二是三個政策堅定的強人；三是兩個思潮。



首先，他再度以“大三角”美中台、三個內政，以及“小三角”紅藍綠、三個雙邊關係，3加3總共6個因素來看，指這6組因素之中現在有4個因素處在發燒的狀態。



他表示，過去大家看兩岸關係都當打乒乓球來看，美國基本上在維持狀況；現在美國積極介入，角色不一樣了，美國內政在發燒，期中選舉後鬥得更兇，美國總統特朗普問題很大；台灣內部明年選舉一定刀光劍影、兩岸關係是緊張的、美中關係也是緊張，所以6組裡有4個是發燒的，這是過去從所未見的情形，一定要注意。



他指出，三個強人是習近平、特朗普、蔡英文。特朗普前兩天說要從敘利亞撤軍，所有將軍、幕僚都反對，但說幹就幹，將來雖然不容易被彈劾，但美國黨派鬥爭下及司法調查，尤其司法調查直指特朗普的核心，現在美國都在討論特朗普選後、落選被關的可能性。



他說明，聯邦政府雖可赦免特朗普，但地方政府只要有人提告，地方法院仍可關特朗普，只要落選被關的可能性愈來愈像真的，特朗普就無法選連任了，所以特朗普的急迫性比蔡英文還大，因為蔡一定會全力爭取連任，但落選不會被關，所以現在看兩岸關係，不能只看台灣或大陸的內政，還要看美國的內政。



他表示，蔡英文雖然民調現在只有20%，但還是強人，就是不讓，親美、遠中政策不動，為明年選舉拚連任，很多招勢都會出來，所以3個強人的格局會是很麻煩的格局。



他分析，美國國土安全部長已說明，沒有中共介入美國選舉的證據，在美國這其實是假議題，是特朗普抵抗內部質疑俄國人介入美國選舉，但台灣蔡政府炒這議題，還將話題一轉稱中共也介入台灣選舉，然後美國國會若干議員唱和，可是目前都沒證據；如果這說法變成可接受的現象，以後美國或其他國家都會介入台灣的選舉，所以明年的選舉會很熱鬧，因為許多大國會更明顯的介入，讓台灣的選舉變得非常不單純。



他指出，台灣現在基本上是兩個思潮在搏鬥，就是民族主義與理性主義。美國、中國大陸現在分別主張“美國再偉大”及“中國夢”、蔡英文的“天然獨”都是民族主義，但台灣現在最新思潮是“理性主義”，就是去政黨化。



蘇起說，韓國瑜是最好的代表人物，雖然披國民黨的外衣，但政黨色彩、泛藍色彩、統獨色彩，國際、大陸的色彩都不強，韓主張“人進來、貨出去、賺大錢”是台灣老百姓的思潮，所以假定明年蔡英文若要連任，要打美國牌，再煽動“火燒船”的話，台灣、美國、中國大陸三個民族主義三個激盪、三個強人混戰，台灣老百姓最苦，所以台灣老百姓只有一個未來，就是必需用理性思潮來自救。