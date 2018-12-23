美專家分析東亞導彈平衡 兩岸對比懸殊

美國專家研討東亞導彈相對平衡 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓12月22日電（記者 余東暉）美國專家在分析東亞各方戰略能力的時候指出，中國大陸的導彈能力已經達到能夠實施解放軍履行使命所需要的水平，而兩岸導彈實力對比懸殊，台灣大量投資於導彈防禦系統無濟於事，應當發展不對稱戰力。



在華府智庫全球台灣研究中心日前舉辦的“東亞導彈相對平衡”研討會上，美國中國航天研究所主任馬偉寧（Brendan Mulvaney）分析，對於中國而言，導彈主要是用於近海保衛，乃至遠至關島的反干預能力。現在中國的導彈質量和制導水平儘管還不能完全與美國媲美，但已經達到能夠解放軍履行其使命所需要的水平。



馬偉寧分析，中國的戰略武器打擊能力雖然沒有達到前蘇聯的水平，但他們已經有足夠的能力保衛自己。中方總體上感覺不會與其它國家進行核戰爭，只要他們有足夠的戰略武器數量；他們目前不會追求幾千枚的核彈頭。比較模糊的是，隨著解放軍改革，合成度提高，具體的潛艇或航母上，誰來控制戰略武器？另外一點值得關注的是，冷戰時期“相互摧毀保證”在美蘇之間是非常明確的，而中國核力量相對較小，也沒有直接介入冷戰時期那種核對峙，美國如果與中國走向戰爭會如何，如何防止核升級？這種情形比較複雜。



國際評估與戰略中心高級研究員費學禮（Rick Fisher）描繪了一幅兩岸導彈對比懸殊的圖景，比如如果解放軍的短程彈道導彈從第一代升級為第二代，每個發射架可發射導彈的數量最多可以是現在的8倍。他主張美國要有發展中程導彈和遠程導彈防衛系統的應急計劃，並向盟友和朋友出售相關技術，還鼓吹向台灣出售更好的防空武器以及F35戰機等。