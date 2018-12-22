吳敦義展企圖心　期勉彰化成三民主義模範縣

國民黨主席吳敦義啟動全台感恩茶會，22日上午在彰化縣黨部舉辦首場茶會。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化12月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨在本次九合一選戰中得到空前勝利，國民黨主席吳敦義啟動全台“感恩茶會”，22日上午吳出席彰化縣黨部舉辦首場茶會時表示，這次國民黨在22縣市中贏得15個縣市，他曾講過彰化與台中能贏就是大勝利，現在南部的高雄也贏，這就是“翻天覆地”。吳請在座黨員同志讓彰化團結一致，將彰化打造成三民主義的模範縣。



"2018年彰化縣五合一選舉主席感恩茶會"，茶會由縣黨部張曼莉主委主持，出席人員有縣長當選人王惠美、議長謝典霖、前縣長阮剛猛、前“立法委員”林滄敏、鄭汝芬、蕭景田、鄉鎮市長當選人、縣議員當選人、中常委、中央委員、中評委、黨代表暨彰化縣各社團負責人、各級輔選幹部等200餘人參加。



主席吳敦義到達會場親自向各級輔選幹部與志工的辛勞表達感謝之意，受到與會人員熱烈的歡迎。



吳敦義表示，這次九合一選舉國民黨在22縣市中，竟然能贏得15個縣市，從北部最大的新北市，中部地區非常重要的彰化、台中，他曾講過彰化與台中能贏就是大勝利，現在南部的高雄也贏，這就是“翻天覆地”。



吳敦義強調，他將感恩茶會首場辦在彰化，就是要特別感謝彰化鄉親對於國民黨的支持與協助，做事情還是國民黨卡實在，一起“拼經濟，顧生活”，讓彰化縣政大躍進，縣民大幸福。在黨最艱鉅且沒有任何資源的時候，感謝輔選團隊辛苦的付出，出錢出力，全心全意地為黨籍同志輔選，才有如此佳績。



吳敦義提到，因為他出生在南投的草屯，與彰化縣相鄰，小時候常到彰化員林看醫生，因此對彰化縣有非常感恩的心，只要把彰化縣建設為模範縣，從現在更強烈的下決心，讓彰化都能團結一致，一致成為三民主義的模範縣。



彰化縣長當選人王惠美表示，感謝大家辛苦的付出與全力地輔選，讓彰化藍天再現，民眾對於國民黨有很深的期許，深感責任重大，對於各項縣政建設、社會福利與工商發展等重大議題會集思廣益，讓彰化縣脫胎換骨成為美麗的新城市，不會辜負縣民所託。



國民黨彰化縣黨部主委張曼莉則提到，此次選舉彰化縣戰果豐碩，提名候選人當選率高，包含彰化縣長王惠美；縣議員提名29席，當選28席；此外，黨籍同志還當選12位鄉鎮市長（3位自行參選）、多位村里長與代表等，感謝輔選團隊辛苦的付出，出錢出力，全心全意地為黨籍同志輔選，才有如此佳績。