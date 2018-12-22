時殷弘：柯文哲只是台北市長　不代表台政府

中國人民大學國際學院教授時殷弘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月22日電（記者 楊騰凱）中國人民大學國際關係學院教授時殷弘22日表示，柯文哲是無黨籍的台北市長，可說是一個活棋，目前不知道柯有沒有希望競選“總統”，中國大陸所謂必須公開接受以一中為主要內涵的九二共識，是針對台灣地區的“中央政府”，柯文哲現在僅是台北市長，就算柯文哲表態了一中原則，也不代表台灣地區的政府。



對於柯文哲想就兩岸關係提出新名詞，時殷弘說，柯文哲講這種話是積極的，但不會有多大影響，因為柯目前的地位是台北市長，他只掌握台北市。



政治大學東亞研究所22日舉行東亞所五十周年所慶系列活動：第十四屆“兩岸和平研究”學術研討會，主題為“大國競合下的亞太變遷與兩岸關係”，場次一為圓桌論壇“兩岸關係新局勢”。主持人為政治大學名譽教授邱坤玄，與談人包括中國人民大學國際關係學院教授時殷弘、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學名譽教授蘇起、中國人民大學國際關係學院教授林紅。



時殷弘在會議休息時間接受媒體訪問，作上述表示。



媒體問，柯文哲說兩岸一家親已被標籤化，可能要提出新論述，這點怎麼看？



時殷弘表示，柯文哲是無黨籍的台北市長，可說是一個活棋，某種意義上來講是機會主義者，目前也不知道柯有沒有希望競選“總統”，柯文哲講這種話是積極的，但不會有多大影響，因為柯文哲目前的地位是台北市長，他只掌握台北市，也沒有一個政黨，真正要競選的話，哪些工作人員陪他去拉票？



時殷弘指出，他可以講很多話，但目前他講這些話是積極的，但沒有多大影響，中國大陸所謂必須公開接受以一中為主要內涵的九二共識，是針對台灣地區的“中央政府”，柯文哲現在僅是台北市長，就算柯文哲表態了一中原則，也不代表台灣地區的政府。



媒體問，藍營縣市長可能另外去北京進行交流，這點怎麼看？



時殷弘表示，這是正常的交流，大陸同時也很謹慎，因為大陸非常不願意，也會避免給人留下干預台灣未來選舉的指責。其實大陸和台灣之間地方性交流很多，只不過他們是藍營的人，而對綠營的個人交流其實也有，但因為大陸基本原則是必須公開接受一中為內涵的九二共識，民進黨現在不論是中央或地方都沒有接受這點，所以大陸接待他們並未把他們當成綠營成員或代表。