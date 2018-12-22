吳敦義談四根支柱　安定台灣關鍵在兩岸和平

國民黨主席吳敦義。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化12月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨主席吳敦義22日上午在彰化舉辦首場“感恩茶會”中提出要建造廉能有效率的政府，再造繁榮均富的好日子，打造公義和諧的社會，與在九二共識基礎上，維持和平穩定的兩岸關係，吳敦義將這四件事定調成讓國家社會安定的“四根支柱”。



吳敦義提出這四根支柱理念，字字句句都是直指國家大政要務，雖然吳對參選2020仍不鬆口，但從四根柱理念，參選主軸已經相當明朗。



九合一選舉，中國國民黨贏得15縣市，為感謝各縣市輔選的辛勞，吳敦義在22日上午來到國民黨彰化縣黨部，舉辦首場感恩茶會，展開謝票之旅，慰勞地方輔選人士。



吳敦義致詞時提到，他內心中有幾句話，是他認為國家當前最重要的四個課題，也可以說是“四根支柱”，如果可以好好貫徹，國家跟社會就能安定。



第一根支柱是建造廉能有效率、親切又勤快的政府與議會。



第二根支柱是再造繁榮均富，就是拚經濟，不要拚鬥爭，不要拚清算，大家一起拚經濟，讓民眾能過好日子。



第三根柱子是社會和諧，兩性相互尊重，勞資相互和諧，世代之間也是要和諧，年輕人不要隨便嘲笑老人家，因為有一天你也會老，以此共同努力，才是一個公義和諧的社會。



最後一根支柱最重要，就是和平穩定、永續發展的兩岸關係，兩岸既然在1992年有共識，就是一中各表的九二共識，我們希望能夠維持這樣的九二共識，讓兩岸和平穩定發展，互相“賣衝抵”（台語；意指不相害）。



吳敦義也說，大家同心協力，改賣香蕉就賣過去，高科技產品也可以相互彌補，兩岸可以在維持九二共識的基礎上，保持和平穩定發展的狀態。他跟大家報告這“四根支柱”的重要性，希望大家同心協力，共同努力。