台青融陸6原則　林紅：赴陸發展台灣人首選

人民大學國際關係學院教授林紅。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月22日電（記者 倪鴻祥）台灣政治大學東亞研究所慶祝創所50週年，今天上午舉行第14屆“兩岸和平研究學術研討會”，人民大學國際關係學院教授林紅指出，遠見雜誌民調54%台灣民眾認同以“九二共識”為基礎發展兩岸關係，同時台灣年輕人愈來愈願意赴大陸發展、台灣有一半比例對大陸整體印象變好，印證大陸仍是台灣人願向外發展的首選地區。



第14屆“兩岸和平研究學術研討會”上午在政大綜合院館國際會議廳舉行開幕式，主辦單位為政大東亞所與中國人民大學國際關係學院。政大國際事務學院院長邱稔壤與人大國關學院教授、院長楊光斌擔任致辭貴賓，兩人都祝賀政大東亞所成立50週年，雙方還舉行簽約儀式期許持續互相交流合作研究，百餘名政大學生報名聆聽。



林紅出席上午第一場為圓桌論壇，從大陸對台政策的角度談年輕一代的思維來探討“兩岸關係新局勢”。



她表示，2018年大陸最重要的政策出台就是國台辦的31條惠台措施，她發現，31條惠台措施實施後，從發展觀層次上觀察，兩岸關係、對台政策上的發展關係，是“一個中國原則”之下以人民為中心的發展觀，具體而言是以兩岸人民、台灣人民為中心的大陸對台政策的建構。



她指出，從政策實踐層次觀察，31條惠台措施一是為大陸的台商提供更好的經營環境與更多的福祉，二是強調同等待遇，給在大陸學習、就業、創業、生活的台灣同胞提供同等待遇。



她分析，在此情勢下，兩岸關係新形勢，首先是兩岸關係的和平發展、民生意義在進一步凸顯，所以某些政治人物或力量所相信沒有“九二共識”也能經濟發展、可走出去的理念，從九合一選舉結果證明是走不通的。



她舉例，遠見民調指出，54%台灣民眾認為應以“九二共識”為基礎發展兩岸關係,才能兼顧台灣利益與兩岸和平發展，這反應出台灣民眾希望分享兩岸關係和平發展的紅利，改善經濟民生。



其次，大陸對台政策進入從容、漸進、分明的推進和平統一的立場，融合發展是大陸從和平發展到和平統一的政策節點，這節點就是融合了“中國夢”、“中華民族偉大復興”和台灣問題的解決，所以大陸要保持發展的勢頭，同時採取正確的政策措施做好對台工作。



她強調，“台獨”的路走不通，大陸現在正在積累實踐祖國統一的條件，且更有底氣與更從容的處理台灣問題，現在兩岸政治僵局、大陸對台政策主要實踐，是放在大陸這一方，以大陸為腹地、以經濟民生為抓手，把兩岸關係和平發展納入大陸的公共政策體系裡，所以31條惠台政策的實施與落實，是各省及地方是公共行政的一部分。



第三是在兩岸社會文化交流過程中，以青年為主體的新一代連鎖社群工在成長，目前人數雖不多但上升趨勢很明顯，影響也不斷擴大，將來會在兩岸關係和平發展當中扮演非常關鍵的角色。



她指出，馬英九時期大陸提出“三中一青”的工作，是以台灣為腹地的平台，但當前兩岸深陷政治僵局當中，“三中”放在一旁，而青年為求更多發展，因此主要工作轉到這部分，兩岸和平統一未來當然要寄望於青年一代，所以在“三中一青”基礎上進一步提出“一代一線”，加強青年交流發展，厚植兩岸關係的背景下發展兩岸關係。



她說，兩岸融合發展是雙向的過程，從民調可看情況，包括台灣年輕人愈赴大陸發展、願正面看兩岸關係和平發展，31條惠台措施實施後，台灣對大陸整體印象變好有一半的比例，印證大陸仍是台灣人願到台灣以外發展的首選地區。



林紅表示，今年夏天有50多位大陸學習、就業、創業的台灣青年共同發起“在陸台青價值觀”，稱“新時代台灣青年6原則”也叫“融陸6原則”，算是一個回應，就是“靠自己、接地氣、不投機、重發展、促融合、贏未來”。這很值得肯定、鼓勵，他們是更理性客觀的看大陸，不但跟上了全球化的趨勢，也跟上大陸崛起的大勢，一定會贏得他們自己的未來。