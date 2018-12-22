龍應台憶沈君山：文化是大海　政治是泡沫

龍應台出席沈君山百日追思會。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹12月22日電（記者 黃文杰）前“文化部長”、作家龍應台接受中評社訪問表示，前新竹清華大學校長沈君山生前心繫兩岸，如果還在世的話，當然會很糾結，想要怎樣才可以打破僵局？兩岸對他而言，其實他一定是認為，文化跟歷史比起政治，文化是大海，政治是白色泡沫，現在情況是，把泡沫當成大海，會遺憾本末倒置。



新竹清華大學前校長、知名物理學家沈君山，今年9月12日上午病逝於新竹馬偕醫院，享壽87歲。校方上午以音樂會及圍棋局型態來追思，他的知交好友包括馬英九、中華文化永續基金會董事長劉兆玄、“總統府資政”姚嘉文、《遠見雜誌》創辦人高希均、作家龍應台、“教育部”前部長黃榮村等都參加了追思會。



龍應台的追思充滿文學與感性，她提到，1989年柏林圍牆倒塌，帶沈君山到圍牆邊敲石頭，當時柏林圍牆140公里，很厚恐怖的牆，每個石頭都含滿痛苦的記憶，“我們一人一把槌子，要敲下帶走”，經過這麼多年的時光流轉歲月，迄今深深烙印在心裡的那一天，竟然是柏林的天空，特別藍特別空曠。



她描述跟沈君山一起敲柏林圍牆，很神奇是四邊非常安靜，敲下當時，覺得空谷足音，兩個人也不貪心，就是敲下一小塊石頭拿在手上，沈君山看著這塊石頭，充滿顏色，有藍的、紅的、綠的，因為柏林圍牆的牆面，都是歷年來畫上滿滿歷史的痛苦吶喊，沈君山看得出感觸深，他告訴我，柏林圍牆都可以倒，什麼關不能過？



龍應台說，這個“關”，一定講的是沈君山心中的國家、民族與兩岸的“關”，同時也講他自己生命的“關”，2007年7月沈君山第三度中風，這個消息傳到耳裡，剛好坐在5萬人的演唱會，對她來說，也是他的好朋友們而言，就是沈君山的訣別。



龍應台最後以簡短文字做結論，要寫在手帕燒給沈君山。



“告訴我，哪一首歌是在告別，哪一首歌，是在重新許諾，哪一首歌，是在為自己做永恆的準備，我們這一代人，錯錯落落走在歷史的山路上，前後拉得很長。同齡人推推擠擠走在一塊，或相濡以沫，或怒目相視。年長一點的默默走在前頭，或遲疑徘徊，或漠然而果決。前後雖隔數里，聲氣婉轉相通，我們是同一條路上的同代人。”



“這裡有五萬人的幸福歡唱，歌聲、掌聲、熱鬧的燈光。照亮是一片粉紅的天空，此刻一輩子被稱為才子沈君山，一個人在加護病房，我相信才子，冰雪般的透徹，有些事只能一個人做，有些關只能一個人過，有些路只能一個走。”