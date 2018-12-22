英議會明年1月9日重啟脫歐辯論

圖片來源於網絡 中評社北京12月22日電／英議會下月9日重啟“脫歐”辯論 可能持續至11日。



英國議會下院領袖安德烈婭·利德索姆20日說，就首相特雷莎·梅與歐洲聯盟達成的“脫歐”協議，議會下院將在明年1月9日重新啟動辯論。



英國定於明年3月29日正式“脫歐”。歐盟上月召開特別峰會，通過與英國達成的“脫歐”協議。協議規定，英國正式“脫歐”後有21個月過渡期，其間繼續留在歐洲共同市場和關稅同盟，享有貿易零關稅待遇；英國需向歐盟支付總額大約390億英鎊“分手費”，過渡期內需要向歐盟支付“年費”。



英國議會下院原定本月11日表決“脫歐”協議。這以前，議會下院計劃舉行為期5天、每天8小時辯論。隨著特雷莎·梅在投票日前一天宣布推遲表決，辯論持續3天後暫停。



利德索姆說，辯論將在明年1月9日重新啟動，預期持續至10日。如果議會同意，辯論可能持續至11日。



利德索姆沒有給出投票表決的新日期。特雷莎·梅先前說，表決將在明年1月14日開始的那一周舉行。



英國內閣本月18日舉行會議，著重討論強化“無協議脫歐”的應對準備。次日，歐盟擬定應對英國“無協議脫歐”的應急方案，涉及金融、海關等14個方面，以避免屆時可能出現的嚴重混亂。



（原文標題：《英議會下月重啟脫歐辯論 內閣強化無協議脫歐準備》）



（來源：新華社）