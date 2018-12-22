沈君山自稱兩岸的鬧鐘　馬英九：恨鈴聲漸遠

馬英九參觀《此生泛若不繫舟－沈君山紀念展》紀念展。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹12月22日電（記者 黃文杰）馬英九今日上午出席新竹清華大學前校長沈君山追思會，提到沈君山關心兩岸民主發展，自稱是“鬧鐘”，常得鬧一鬧來提醒大家，“只恨這只鬧鐘的鈴聲漸遠，空留去思滿樓。”



追思會由沈前校長好友、清華大學教授李家維主持。新竹清華前校長劉兆玄、“總統府資政”姚嘉文、《遠見雜誌》創辦人高希均、作家龍應台、“教育部”前部長黃榮村等都參加了追思會。沈君山棋橋皆擅，他的棋友林海峰大師、義子張栩、徒弟施懿宸、“紅面棋王”周俊勳等，也前來悼念。



馬英九抵達會場，先到總圖書館參觀《此生泛若不繫舟－沈君山紀念展》，內容展出沈前校長的文物、棋譜、講義手稿、明信片、相簿等。



追思會由清華語言學研究所教授蔡維天吟唱李白〈送友人〉等三首詩詞，音樂系主任張芳宇也帶領音樂系學生演奏及朗誦沈校長生前喜愛的〈送別〉、〈陽關三疊〉等曲。



馬英九接著上台緬懷沈君山，提到大他18歲的忘年之交。



1988年，他與沈同時入閣，兩人中午常在“行政院”吃25元的午餐，暢談兩岸關係發展。他欣賞沈君山才華橫溢、文采風流，“尤其是他愛國、積極的精神，永不退卻，他在沒有官職時，仍跳出來出錢出力，幫國家爭取最大榮譽，最讓我感動。”



馬英九以“善良、睿智又瀟灑”形容他所認識的沈君山，沈晚年中風，臥床多年，只要一有空就來探視，但看到滿腹文彩、有理念的人，卻無法表達想法，讓他很感傷。



他憶起老友愛詩詞，每次都準備小品給沈帶去，親自在床邊書寫，“我相信他都感受得到”，情深義重溢於言表。



馬英九也提到，沈君山當年為台灣爭取加入國際組織，採用了“中華台北”（Chinese Taipei）的名稱，在非常艱困的情況下，向國際遞出一張走得通的新名片，為未來參與APEC、WHO打開一條路，這是他對國家很大的貢獻，“這個名稱兩岸都不滿意，也正因如此，兩邊才能接受。”



上午沈君山追思會，推動“2020東京奧運台灣正名”的發起人紀政也低調到場，相傳紀政是沈君山生前的紅粉知己。



1979年，國際奧會執委會在日本名古屋召開，當時擔任“中國會籍危機處理小組”成員之一的前清大校長沈君山，堅持要紀政、楊傳廣等人一同出席在名古屋的記者會，追思會上，紀政沒有接受採訪，只有跟老友握手致意。