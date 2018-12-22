游盈隆：民進黨國民黨化　如何感動人民？

民進黨黨主席參選人游盈隆在臉書發表民進黨國民黨化，如何感動人民？一文。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北12月22日電／登記參選民進黨黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆22日在臉書發表“民進黨國民黨化，如何感動人民？”，他表示，民進黨人最引以為傲的黨內民主制度，各級黨職公職提名都經公開選舉，由黨員投票或民調決定。但近十年來，這種黨內民主的制度漸漸消失了。黨員現在只能選黨職，不能參與公職的提名，因為各級公職選舉採取全民調，黨員自然參與無門，形同權利被剝奪。



游盈隆說，黨內與外界對“民進黨國民黨化”的指控顯然不是胡亂指控，是證據充分的。坦白講，“民進黨國民黨化”是一種腐敗、墮落的現象，既是敗選的重要原因，也是敗選後要積極面對矯正的。民進黨必須去國民黨化，不論是心態上或制度上，尤其當國民黨在野的時候也開始學習民進黨黨內民主的種種優點時，民進黨權力核心卻反而走回頭路，可以說毫無道理，人民如何會感動？



民進黨黨主席候選人游盈隆有話要說（七）



民進黨國民黨化，如何感動人民？



“民進黨已經國民黨化”，這是一種反省的聲音，一種惋惜的聲音，也是一種批判的聲音，逐漸瀰漫在敗選過後的民進黨有識之士之間。什麼是“民進黨國民黨化”呢？有什麼跡象？有什麼事實？可以用來支持這樣的論斷呢？



首先，民進黨中常會這幾年已經習以為常的找“行政院副院長”、秘書長或各部會政務官來中常會報告，然後由“總統”兼黨主席裁示。從外顯的形式看，的確很像國民黨。中國國民黨有列寧式政黨的基因，以黨領政，強調自己是“革命民主政黨”，雖然近些年來，已大不如前。但民進黨執政卻效法國民黨，難怪被認為是國民黨化，社會觀感普遍不好。



第二，最近有一位前民進黨中執委痛心的告訴我，現在這一屆中執委與中常委全都是“喬”出來的，喬到同額選舉，這樣就不用全國黨代表來選了，這是民進黨有史以來第一次，公然反民主，開民主倒車，非常不應該。當然，這也是國民黨化的現象。



第三，民進黨人最引以為傲的黨內民主制度，各級黨職公職提名都經公開選舉，由黨員投票或民調決定。但近十年來，這種黨內民主的制度漸漸消失了。黨員現在只能選黨職，不能參與公職的提名，因為各級公職選舉採取全民調，黨員自然參與無門，形同權利被剝奪。更糟糕的是，近十年，黨主席擴權，形式上經由全代會授權中執會，但實質上由黨主席決定哪些選區不辦黨內初選，最後都由黨主席決定徵召人選，例如這次台北市與新北市的倉促徵召，黨主席不該擴權而擴權，摧毀黨內初選制度，是導致大選挫敗的要因之一。



第四，民進黨不分區“立委”提名，在未執政以前，是經由黨內初選決定；2000年政黨輪替後，改採一半由“總統”兼黨主席提名，另一半經初選產生；2008年之後民進黨在野，卻完全由黨主席決定所有的不分區“立委”名單，黑箱作業，密室政治橫行，黨員的選舉與被選舉權完全被剝奪。



黨內與外界對“民進黨國民黨化”的指控顯然不是胡亂指控，是證據充分的。坦白講，“民進黨國民黨化”是一種腐敗、墮落的現象，既是敗選的重要原因，也是敗選後要積極面對矯正的。民進黨必須去國民黨化，不論是心態上或制度上，尤其當國民黨在野的時候也開始學習民進黨黨內民主的種種優點時，民進黨權力核心卻反而走回頭路，可以說毫無道理，人民如何會感動？



我如果當選黨主席，必將權力下放，積極掃除積弊，該還給黨員的權利要還給黨員，回歸黨內民主程序，尊重黨內民主價值，包括“總統”初選開放登記。美國二十世紀最傑出的哲學家杜威說‘民主的弊病，需用更多的民主來矯正”，偉哉斯言，我們民進黨人當奉行不渝。