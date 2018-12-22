資料圖 中評社北京12月22日電／據阿富汗當地媒體報道，阿富汗總統發言人沙漢蘇裡21日表示，有相當數量的美軍可能會從阿富汗撤離，但這並不會對阿富汗國家安全形勢帶來不利影響，目前這些美軍主要為阿富汗部隊進行訓練和提供咨詢。



沙漢蘇裡還表示，曾有分析人士警告稱，如果外國軍隊撤離阿富汗，這個國家就會垮台；但阿富汗軍隊全面控制了局勢，保衛了國家和人民。



目前，聯合國呼籲促成阿富汗政府與塔利班進行和談，美國阿富汗問題特使哈利勒扎德20日表示，阿富汗塔利班武裝已經承認他們不能靠戰爭取勝，並認識到應該尋求政治解決方式來結束衝突。



美撤軍後阿富汗反恐壓力或增加



雖然阿富汗方面表示，美國的部分撤軍並不會對阿富汗國家安全形勢帶來影響，但是有專家分析稱，當前，阿富汗境內還存在多股恐怖組織力量，美國撤軍後這一地區的反恐壓力存在增加的風險，恐怖組織可能再次蔓延。



當地時間20日，美國國防部官員透露，美國政府正計劃從阿富汗撤回約7000名美軍。根據美國國防部此前公布的數據，目前在阿富汗的美軍為14000人。對於政府的這一決定，美國媒體報道稱，剛剛宣布辭職的美國國防部長馬蒂斯及多名五角大樓高級官員認為，貿然從阿富汗撤軍會導致極端組織勢力卷土重來。



此外，美國撤軍後，阿富汗的安全局勢將如何變化也引發了擔憂。有專家表示，就目前的狀況來看，阿富汗在未來一段時期內實現政治、外交、經濟、安全的完全獨立還較為困難，其國內局勢受多方面因素影響，很難在短時間內產生實質性好轉。尤其在安全方面，阿富汗現在仍不時發生恐怖組織襲擊事件。雖然在12月17日和18日，阿富汗塔利班組織代表和美國官員在阿聯酋舉行了會談，推進阿富汗和解進程的實現，但現在阿富汗境內並不是只有塔利班這一個恐怖組織。根據此前美國阿富汗重建特別監察長提交的報告，阿富汗政府對國內的實際控制僅在56%左右，阿富汗大約有三分之一的地區是政府和反政府武裝分子的“爭奪”區。美國突然的撤軍決定有可能加劇這一地區的不穩定。



（原標題：阿富汗稱美撤軍不會影響阿安全局勢）



（來源：中央廣電總台央視新聞客戶端）