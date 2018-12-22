日本也要玩“退群”？

日本捕鯨船上的血腥場景 中評社北京12月22日電／有日本政府消息人士20日披露，日本可能最快在下周通知國際捕鯨委員會，打算明年退出這一多邊機構，以恢復商業捕鯨。



日本共同社以多名政府人士為消息源報道說，日本將在年底前正式宣布這一決定。



日本或於年底退出國際捕鯨委員會



日本內閣官房長官菅義偉20日在例行記者會上被問到這一問題時表示，正式決定還沒有做出，“我們正在考慮一切可能的方案”。



根據國際捕鯨委員會規則，如果希望明年退出，日本需要在1月1日以前正式通知委員會退出決定，以便明年6月30日終止成員資格。



共同社的報道說，自二戰結束以來，日本“幾乎沒有退出國際組織的先例”，“退群”舉措“極其罕見”。



過去30年來，日本一直尋求國際捕鯨委員會放鬆商業捕鯨禁令，比如允許捕撈種群相對龐大的鯨類，但受到澳大利亞、新西蘭等“反捕鯨”國的反對，始終未能如願。今年9月在巴西召開的大會上，日方又提議修訂國際捕鯨委員會決策規則以便恢復商業捕鯨，但議案最終遭到否決。



隨後，就有日本官員表示，日方與“反捕鯨”國家立場分歧明顯，“不得不重新審視身為國際捕鯨委員會成員的立場”——媒體當時的解讀就認為，日本這是在威脅“退群”。



日本捕鯨——名為科研，實為食鯨



日本的捕鯨活動一直以來遭到國際動物保護組織的批評。儘管日本宣稱捕鯨是科研目的，但鯨肉卻經常出現在商店貨架和飯店餐桌上。



二戰後，鯨肉曾是日本人的重要食品來源。20世紀60年代，日本國內鯨肉消費量每年超過20萬噸，80年代開始逐漸降低，但鯨肉仍是日本人餐桌上的“常客”。



運作捕鯨的政商利益集團被認為是日本不肯放棄捕鯨的根本力量所在。在國際社會普遍禁止商業捕鯨之時，日本政府依舊縱容商業捕鯨船打著“科研”的幌子捕鯨，獵捕的鯨肉進入了市場和餐館已是眾人皆知的秘密。



2014年3月，聯合國海牙國際法院就日本捕鯨案作出裁定，認定日本每年在南極海域捕鯨並非出於“科研目的”，要求日本停止這一活動。日本隨後暫停2014至2015年度南極捕鯨活動，不過仍繼續在西北太平洋的所謂“科研捕鯨”。



（來源：中央廣電總台央視新聞客戶端）