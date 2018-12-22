全國政協召開雙周協商座談會　汪洋主持　

十三屆全國政協第十七次雙周協商座談會近日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。新華社記者 丁海濤 攝 中評社北京12月22日電／十三屆全國政協第十七次雙周協商座談會近日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於堅定不移擴大開放和構建人類命運共同體的重要論述，堅持企業為主、政府引導、市場化運作，堅持共商共建共享，堅持穩中求進、久久為功，把境外經貿合作區打造成中國與世界開放融通、合作共贏的亮麗“名片”。



11位委員和專家圍繞境外經貿合作區的管理運營、政策支持、人才支撐、風險管控等建言資政。委員們指出，今年是改革開放40周年，也是國務院批覆設立境外經貿合作區10周年，全國政協圍繞這一議題協商議政具有特殊意義。大家認為，在有關方面共同努力下，我國境外經貿合作區從無到有、從小到大、從點到面，取得了豐碩成果，拓展了我國經濟發展空間，也助力了東道國工業化進程，成為我國對外開放的重要載體和“一帶一路”建設的重要抓手。但總體看，合作區建設仍處在探索階段，經驗不夠多，面臨低水平同質競爭、投資運營模式水土不服、政策支持和服務保障不夠健全等問題。



一些委員建議，推進境外經貿合作區建設，涉及部門多，要認真總結經驗，堅持問題導向，加強統籌協調，積極回應企業訴求。要加強宏觀指導，搞好國別和產業指引，建立動態評估和考核機制，引導合作區健康有序發展。要完善財政、稅收等支持手段，創新金融支持方式，擴大人民幣在境外投資中的使用，有效緩解融資難、融資貴問題。要健全服務保障，搭建集政策指導、行政管理、招商信息、人才需求、推介宣傳等為一體的綜合服務平台，為企業牽線搭橋。要健全雙邊磋商機制，簽署更多投資和稅收協定，推動東道國在配套設施、政策優惠、安全保障等方面給予相應支持，為合作區建設營造良好環境。要健全風險評估、預警、防範機制，注意規避國際政治、經濟、安全、規則等方面的風險，打造海外投資的“安全驛站”。要牢固樹立長期經營的理念，引導企業遵守東道國法律法規和文化習俗，愛護資源環境，雇傭更多當地員工，採購更多本地產品，履行相應的社會責任，維護中國企業良好國際形象。



全國政協副主席王正偉、辜勝阻在會上作了發言，張慶黎、何維出席會議。全國政協委員樓繼偉、周漢民、顧學明、李建紅、陳小平、劉惠好、孫毅彪、王濟光、張華榮、宋青和專家趙磊在會上發言。商務部負責人介紹了有關情況，外交部、國家發改委、財政部、中國人民銀行、中國銀保監會負責人現場作了互動交流。



（來源：新華網）