陝西：專項巡視巡察聚焦脫貧攻堅突出問題

圖片來源於網絡 中評社北京12月22日電／“我們要認真貫徹中央要求，搞好省內脫貧攻堅專項巡視，更加自覺地壓緊和落實各級推進精准扶貧精准脫貧的政治責任，推動解決好扶貧領域存在的突出問題，確保如期高質量完成脫貧攻堅任務。”陝西省委書記胡和平在十三屆省委第三輪巡視暨脫貧攻堅專項巡視工作動員部署會上強調。



近年來，陝西省委始終高度重視巡視巡察工作對打贏脫貧攻堅戰的保障和促進作用，堅決落實中央脫貧攻堅方針政策和巡視巡察工作新部署新要求，扎實開展脫貧攻堅專項巡視巡察工作，推動黨中央脫貧攻堅戰決策部署在陝西落地落實。



擔當政治責任 以上率下形成頭雁效應



陝西現有貧困縣（區）52個，其中深度貧困縣11個、深度貧困村482個，貧困人口占全國未脫貧人口的6.4%。如何以巡視巡察工作推動解決扶貧領域存在的突出問題，確保如期高質量完成脫貧攻堅任務，是省委始終高度關注的一個問題。



省委把脫貧攻堅專項巡視巡察作為踐行“兩個維護”的具體行動。黨的十九大以來，省委先後7次召開常委會會議、專題會議，深入學習中央關於巡視工作的新部署新要求，貫徹落實中央關於加強脫貧攻堅專項巡視巡察工作的各項決策部署。省委書記胡和平2次出席巡視工作動員會，部署脫貧攻堅專項巡視任務；2次主持召開專題會議，聽取脫貧攻堅專項巡視情況專題報告，以強有力的政治擔當推進脫貧攻堅專項巡視巡察。



聚焦如期打贏脫貧攻堅戰，巡視監督火力精准密集。十三屆省委首輪巡視就將脫貧攻堅“八辦三組”中的3個牽頭單位和全省脫貧攻堅任務考核排名末位的3個縣（區）作為監督重點；第二輪巡視對11個縣（區）同步開展常規巡視加脫貧攻堅專項巡視；正在開展的第三輪巡視認真落實中央提出的要求，對4個承擔脫貧攻堅牽頭任務的省直部門和20個貧困縣（區）開展常規巡視和脫貧攻堅專項巡視。



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