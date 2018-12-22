徐耀昌提藍15縣市長訪北京　馬英九樂觀其成

馬英九到苗栗縣政府，向連任的苗栗縣長徐耀昌道賀，同一時間，吳敦義在彰化進行感恩茶會。（中評社） 中評社苗栗12月22日電（記者 黃文杰）馬英九今日上午到苗栗縣政府拜訪中國國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，徐報告2016年曾帶領藍營8縣市首長前往北京進行觀光文化與農產交流，如今國民黨贏得15縣市首長，會促成藍營縣市首長“再訪北京”，馬英九聽完點頭，表示“樂觀其成”。



馬英九上午先到新竹清華大學，出席沈君山百日音樂追思會，不過並未全程參與，中途提前離席，主持人只解釋馬“另有要事”先走，原來要到苗栗縣政府拜訪徐耀昌。



2018年地方縣市長選舉，馬英九強力輔選桃竹苗，徐耀昌這次高票連任，馬出力不少，趕在徐12月25日就任之前，來苗栗拜訪，主要是恭喜順利連任。



有趣的是，馬英九到苗栗，幾乎同一時間，國民黨主席吳敦義啟動“感恩茶會”，第一場就到彰化縣黨部舉辦。



吳敦義偕國民黨彰化縣長當選人王惠美走進場，現場馬上響起熱烈的鼓掌，搭配台語歌曲《愛拼才會贏》，馬吳勤跑地方的動作，不禁讓人聯想，是否為了2020?



今天雖然是週六，不過必須補班補課，馬英九抵達苗栗縣政府，受到“馬迷”瘋狂歡迎，



徐耀昌指出，25日即將就職連任，對內除延續相關政策，達成“南北攜手躍進 山海共享慢活”的目標外，對外更要把苗栗的好山、好水、好人情帶往國際，尤其台灣的地理環境與經貿現況，必須先提升自己，再仰賴國際行銷，才能落實“拚經濟、顧民生”。



他跟馬英九報告，2016年9月曾與新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱等8縣市長前往北京參訪，並達成觀光、文化、青年交流以及行銷在地農特產品等8項結論，回台後，也順利把公館鄉的芋頭、西湖鄉優質文旦柚，賣到中國大陸，顯示兩岸互惠交流，確實可行。



如今國民黨贏得15個縣市，徐耀昌指出，已經派員研擬比照藍營8縣市參訪模式，規劃藍營15縣市首長再訪北京，與對岸進行良性互動，把15縣市的農特產品、在地特色，行銷到大陸，媒體詢問馬英九對此看法，馬英九僅簡短表示“樂觀其成”，相信對於兩岸都將會有明顯的幫助。