人事：兩省新常委到位　多名紀檢人被查

圖片來源於網絡 中評社北京12月22日電／本周，兩省黨委新任“戎裝”常委獲公開報道：河北省軍區政委李寧任省委常委，江西省軍區司令員吳亞非任江西省委常委。據地方領導資料庫信息，李寧畢業於中國人民解放軍空軍第二高射炮兵學院，具有研究生學歷，獲得博士學位。



地市方面，吳曉華補缺出任河北衡水市代市長，原市長呂志成已任河北省國資委黨委書記、主任。簡歷顯示，吳曉華此前任河北省政府常務副秘書長。



任前公示



本周，北京市委組織部發布一批幹部任前公示通告，其中現任北京密雲區區長的潘臨珠擬任區委書記，大興區委副書記龔宗元擬推薦為區政府區長人選，房山區委常委、副區長於波擬推薦為區政府區長人選。



此外，遼寧省委組織部公示，現任大連市委常委的張淑萍擬任丹東市委副書記，並提名為丹東市市長候選人。



警示



本周，中央紀委國家監委網站發布消息：甘肅省人大常委會原黨組副書記、副主任李建華因嚴重違紀違法受到開除黨籍、政務撤職處分。通報稱，鑒於李建華能夠如實交代本人違紀違法問題且大部分問題組織之前不掌握，主動全額上交違紀違法所得，認錯悔錯態度誠懇，可予從輕處理。



此外，遼寧省紀委原副書記、省監委副主任楊錫懷因嚴重違紀違法受到撤銷黨內職務、政務撤職處分；吉林省紀委原副書記、省監委原副主任邱大明嚴重違紀違法被開除黨籍和公職；廣東省清遠市委常委、市紀委書記、市監委主任鄧梁波涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。



嚴肅查處邱大明等人，充分體現紀檢監察機關對執紀違紀執法違法者“零容忍”，表明清除害群之馬的堅定決心和堅決防止“燈下黑”的堅強意志。

