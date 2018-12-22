南投感恩茶會　藍娘子軍祝吳敦義越走越順遂

國民黨主席吳敦義。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨在本次九合一選戰中得到空前勝利，國民黨主席吳敦義22日下午在南投心園婚宴會館舉辦南投場感恩茶會。“立委”馬文君、許淑華與南投市長宋懷琳等藍營娘子軍都在台上大誇吳敦義主席功勞大，在國民黨最艱困時贏得這麼大的勝利，還意有所指稱“祝福吳主席在接下來越走越順遂。”



“2018年南投縣五合一選舉主席感恩茶會”由縣黨部主委洪榮章主持，出席人員有縣長林明溱、前代縣長陳志清、“立委”許淑華、馬文君、國民黨中常委游家富、劉大貝、姚江臨、李德維，以及南投市長宋懷琳等鄉鎮市長當選人、縣議員當選人、黨代表暨南投縣各社團負責人、各級輔選幹部等1百餘人參加。



回到南投舉辦感恩茶會，吳敦義顯得相當輕鬆，坐在主席台上，不斷向台下的南投鄉親點頭示意，還先禮讓給南投在地的政治人物致詞。



連任成功的南投縣長林明溱表示，南投縣在這次選舉中在黨部的協調下是一團和氣，讓選舉結果開出紅盤，尤其是縣長得票率，他在南投縣的得票率拿下67%，全台僅次於花蓮縣徐榛蔚的71%，他能得到這麼好的成績，都要感謝黨部的積極補選，也感謝在座的先進都幫他拉票。



林明溱提到，希望未來四年，他能將南投縣幸福指數能繼續拉高，目前是全台第三名，前面還有兩名的進步空間，未來他會努力把南投的農特產銷出去，也會努力跟大陸交流溝通，多拉一些陸客來到南投旅遊。



許淑華表示，感謝吳敦義主席在這次九合一選舉中非常用心提名，在國民黨面臨最艱困的時間，在大家齊心努力下獲得勝利，2018打得非常漂亮，現在大家都很關心2020大選的時程，祝福吳主席在接下來的道路能越走越順遂。