明年工薪個稅採用累計預扣法　個稅繳多少怎麼算？

中評社北京12月22日電／明年工薪個稅採用累計預扣法 專家：能減少匯算清繳負擔



​​據中國之聲《新聞縱橫》報道：新修改的個人所得稅法將於2019年1月1日正式實施。國家稅務總局日前發布公告明確了全面實施新個人所得稅法的征管辦法，確保新舊稅制平穩過渡。

其中，公告明確，居民個人的工資、薪金所得個人所得稅，日常採取累計預扣法進行預扣預繳；勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得個人所得稅，採取基本平移現行規定的做法預扣預繳。



對工資、薪金採取累計預扣法，與之前有何不同？明年個稅繳多少，到底應該怎麼算？



居民工資、薪金所得



按累計預扣法計算預扣稅款



國家稅務總局日前發布《關於全面實施新個人所得稅法若干征管銜接問題的公告》。《公告》對亟待執行的2019年度工資、薪金所得，勞務報酬所得，稿酬所得，特許權使用費所得個人所得稅居民個人的預扣預繳和非居民個人的代扣代繳等問題的相關征管操作辦法進行了明確。



其中，為盡可能使居民個人日常被扣繳義務人預扣預繳的稅款與其年度應納稅款接近，同時便於扣繳義務人和納稅人順利適應稅制轉換，《公告》明確了居民個人的工資、薪金所得個人所得稅，日常採取累計預扣法進行預扣預繳。



所謂累計預扣法，主要是通過各月累計收入減去對應扣除，對照綜合所得稅率表計算累計應繳稅額，再減去已繳稅額，確定本期應繳稅額的一種方法。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文介紹：

