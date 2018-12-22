王英津：大陸提融合政策要爭取台灣人民認同

中國人民大學國際關係學院教授王英津。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月22日電（記者 倪鴻祥）台灣政治大學東亞研究所慶祝創所50週年，今天舉行第14屆“兩岸和平研究學術研討會”，中國人民大學國際關係學院教授王英津下午表示，大陸提出融合發展的政策，是為未來兩岸和平發展創造條件、建立基礎、減少統一的阻力、擴大支持統一的力量，大陸不是要分享台灣的好處，而是讓台灣分享大陸的好處。是對台灣的政府與人民進行二分法，對台灣政府不互動，而爭取台灣人民認同。



第14屆“兩岸和平研究學術研討會”主辦單位為政大東亞所與中國人民大學國際關係學院。研討會進行一整天，總共分為四場次，王英津出席下午第三場座談，以“大陸融合發展的政策的緣起、要義及相關闡釋”來探討“亞太區域變革：大國關係與兩岸關係”。



其他論文發表人，包括中國人民大學國際關係學院教授時殷弘、台灣大學政治系教授張登及；評論人為文化大學社會科學院院長趙建民、中國人民大學國際關係學院教授、副院長方長平，淡江大學中國大陸研究所教授張五岳。



王英津表示，大陸2017年提出融合發展的政策到目前很多台灣人並不是太理解，因此提出觀點分享，一是政策的緣起，在2008年到2016年之間馬英九執政8年開啟兩岸和平發展的局面，大陸來講是惠台讓利，給台灣大量好處，照理台灣對大陸認同的比例應該攀升，事實不是這樣，各種民調顯示“一個中國”的認同度是下降的，大陸也感到震驚，因此大陸必定反思。



他指出，大陸反思的結果認為，台灣只想透過交流獲致最大利益卻不想統一，馬英九也提“不統、不獨、不武”，大陸為何還要與台灣繼續這樣的交流？因為大陸要獲致的是未來指向國家統一上的利益，因此大陸認為台灣對中國的認同應該要綁在一起，達到共同的連結，所以提出融合發展，讓台灣的民眾、尤其是年輕人到大陸學習、就業、創業、生活，成為大陸的一員，生活、利益綁在一起，進而產生效果。



他說，大陸的統一方針是和平統一，因此敵對狀態到和平統一之間有一過渡階段，如何推動兩岸和平發展邁向和平統一是大陸的問題；10年前大陸想透過深化、擴大兩岸交流推動兩岸和平發展邁向和平統一，但結果證明無法達成，因此要有新動力去推動，增加的新動力就是融和發展。



他表示，大陸爭取台灣民心工作平台的拓展，一直是大陸對台的工作方針，過去都是大陸到台灣島內來進行惠台讓利，但做法不理想，利益很多在中間被截流，所以大陸記取教訓，把台灣民眾請到大陸來直接給好處，因此現在和馬英九時期的做法有很大的不同，也就是台灣的政府與人民進行二分法，對台灣政府不互動，而爭取台灣人民認同。



他指出，大陸也從香港“一國兩制”之中從中記取教訓。“一國兩制”實際上是分制，就是“井水不犯河水”，這固然可以防止香港的利益被吞併，但長期隔離會造成差異一直無法化解，所以一旦遇到矛盾與摩擦就會出現問題，大陸反思後認為要積極化解差異，對台也是如此。



他說，融合發展的政策的意涵，一是只有台灣民眾到大陸來才能享受政策；二是目前只有社會、經濟融合，後面的文化、精神、政治融合，大陸還沒提出來，但文化融合是早晚會提出來，精神融合將來是個大目標，至於政治的融合暫不會提。



他表示，很多人誤解融合發展與和平發展的關係，和平發展早期目標是交流發展，現要加入融合發展，因此交流發展與融合發展是共同推動兩岸和平發展的槓桿。



王英津指出，融合發展是為未來兩岸和平發展創造條件、建立基礎、減少統一的阻力、擴大支持統一的力量，融合發展是在統一前的運作模式，所以和統一後運作模式“一國兩制”並不相同，但前者並不違背後者，因為“一國兩制下”，大陸不派人到台灣，台灣也不派人到大陸，除非是大陸中央高層給台灣適當的名額，所以大陸不是要分享台灣的好處，而是讓台灣分享大陸的好處。