“重大新藥創制”科技重大專項累計支持百餘品種

資料圖 中評社北京12月22日電／國家衛生健康委員會藥物政策與基本藥物制度司司長於競進22日表示，我國藥物自主創新進程顯著加快，在“重大新藥創制”科技重大專項支持下，累計117個品種獲得新藥證書，新藥研發正快速由仿制向創制轉變。



於競進當天在2018中國醫改傳播高峰會議上說，在推進醫改過程中，我國鼓勵扶持醫藥產品研發創新，截至2018年10月底，“重大新藥創制”科技重大專項投入中央財政經費190.38億元，在專項支持下，累計117個品種獲得新藥證書，其中1類創新品種35個。



在“重大新藥創制”科技重大專項推動下，我國以藥物創新產品參與國際醫藥競爭與合作的能力不斷加強。於競進介紹，獲得專項支持的企業有170個品種在美國註冊上市，近百個新藥正在開展國際多中心臨床試驗。已有4個疫苗、21個化學藥物制劑通過世界衛生組織預認證，被列入世衛組織採購清單。



按照《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》，衛生健康等多部門於2008年啟動實施了“重大新藥創制”科技重大專項。新藥專項總體目標是針對惡性腫瘤等10類（種）重大疾病，自主研製和技術改造一批藥物，完善國家藥物創新體系，提升自主創新能力，加快醫藥產業發展，加速我國醫藥研發由仿制向創制、醫藥產業由大國向強國的轉變。



（來源：新華網）