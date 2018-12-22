外媒：馬蒂斯請辭再曝美政府裂痕

12月8日，特朗普（左）和馬蒂斯在費城出席軍方橄欖球賽。（路透社資料圖片） 中評社北京12月22日電／外媒稱，因與特朗普意見不合，美國國防部長馬蒂斯辭職，將於2019年2月底卸任。



坦言與特朗普意見不合



據合眾國際社12月20日報道，美國總統特朗普當日宣布，在2017年1月加入內閣後，馬蒂斯將在明年2月底“光榮”卸任。



特朗普發推文說：“在詹姆斯任職期間，我們取得了巨大進步，尤其是在採購新式作戰裝備方面。馬蒂斯將軍在爭取盟國和其他國家分擔軍事責任方面幫了我很大的忙。我們很快就會提名新的國防部長人選。我非常感謝詹姆斯的工作！”



馬蒂斯在辭職信中指出，他離任是因為在美國應當如何參與國際事務的問題上和總統缺乏共識。他在信中寫道：“您理應擁有一位與您意見更為一致的國防部長，所以我相信，我的辭職是正確之舉。”



就在馬蒂斯辭職的同一天，參議員林賽·格雷厄姆表示，雖然特朗普日前宣布美國將從敘利亞全面撤軍，但馬蒂斯認為“在敘利亞的任務還沒有徹底結束”。



另據德國《明鏡》周刊網站12月20日報道，美國國防部長馬蒂斯打算在明年2月底放棄職位，這將是特朗普政府裡又一個著名人物辭職。68歲的馬蒂斯在給特朗普的一封信中宣布了這個決定。他提出的理由是自己與總統意見不合。馬蒂斯在信中提到的辭職日期是明年2月28日，他希望借此確保有序的過渡。



報道指出，馬蒂斯透露辭職消息是在特朗普出人意料地宣布美軍將從敘利亞撤軍後的第二天。特朗普的撤軍決定引發了國內外的困惑和不解。美國媒體報道說，特朗普不顧馬蒂斯以及國務卿蓬佩奧和國家安全事務助理博爾頓的明確建議而作出了這個決定。

