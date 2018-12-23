張五岳：九二共識應只存於政黨、公權力之間

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）淡江大學中國大陸研究所教授張五岳22日表示，九二共識應存在於政黨、公權力間，不應存在於台灣民眾到大陸的就業生活，但就連台灣賣咖啡、賣麵包的都要對九二共識表態，若要追求心靈契合，就應分清楚哪些人是低政治性的，哪些人是高政治性，對不同人的方式有所區隔，否則毫無上限獵巫式的作法，會讓兩岸關係的發展打折。



政治大學東亞研究所22日舉行東亞所五十周年所慶系列活動：第十四屆“兩岸和平研究”學術研討會，主題為“大國競合下的亞太變遷與兩岸關係”，場次三談論“亞太區域變革”、“大國關係與兩岸關係”。主持人為“中央研究院”院士吳玉山。淡江大學中國大陸研究所教授張五岳在會中發言，作上述表示。



張五岳表示，究竟融合發展和九二共識是什麼關係？九二共識應當是存在於政黨之間、公權力之間，九二共識不應該存在於台灣民眾到大陸從事就業、工作、生活上的融合發展，可是現在實際情況完全不是如此，不管是賣咖啡的或是賣麵包的，所有台灣民眾到大陸去，通通應該對此做清楚的表態。



張五岳認為，應該要更進一步讓大陸民眾了解到，其實融合發展的過程中，如果要追求心靈之間的契合，應該要分清楚哪些人是一般人，是低政治性，哪些人才是高政治性，對待不同人的方式應當有所區隔。



張五岳指出，台灣方面不該縱容少數極端民粹主義者，大陸官方與學者也不該縱容少數民眾對於台灣民眾毫無上限獵巫式的作法，否則這種作法對兩岸關係的總體發展，對人民之間的相互利益，以及大陸方面提出的優惠措施，會打相當大的折扣。



張五岳表示，和平交流與和平發展應該還是兩岸的主旋律，現在只看到2008年到2016年短短8年的和平交流，這時間並不長，但若從馬關條約開始算，兩岸其實分隔將近124年，現在交流幅度也不廣，也不夠深入，在交流時間不長，交流層面不廣也不深的狀況下，怎麼可能短期內就有預期的效果出現，所以不應該因交流當中可能的缺失，就懷疑這條正確道路。



張五岳指出，大陸從官方到民眾看待兩岸關係，最關心的是統獨，其他議題都是次要的，但從台灣來看，統獨不是最重要的指標，台灣民眾更關心和平問題、發展問題及民生問題，反之中國大陸則關心統一問題。



張五岳表示，台灣人對於九二共識的民意調查很多，實際測試主張九二共識的人，他們對於九二共識的看法為何，台灣民眾展現的結果很特別，是民眾從現實經驗認知兩岸主權互不隸屬，而比較傾向一邊一國式的，兩岸可以維持和平的九二共識，這代表雙方要展現更大的包容，一定要透過交流互動有更多理解，才能化解雙方存在的問題。



張五岳指出，兩岸關係不需要太強烈的時間表，只要看到是不是走在正確的道路，每一個學者、官員、政治人物的一言一行是想傳遞善意，想要縮短彼此認知差距，還是在製造挑撥擴大分歧，對於縮小認知差距、傳遞善意的，就多講多做，無所助益的，就少講少做。



張五岳表示，兩岸關係有人樂觀，有人悲觀，但沒關係，樂觀的人可以發明飛機，悲觀的人可以發明降落傘，只要把握交流的主旋律，對於民眾期待的兩岸關係，應當有正面的積極動力。