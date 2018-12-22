性侵醜聞危機後　瑞典文學院接納新成員

中評社北京12月22日電／德媒稱，負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典文學院20日舉行了其本年度的最後一次會議。今年是瑞典文學院200多年歷史上最為動蕩的年份之一。



據德新社12月20日報道，繼一起性侵醜聞引發多名院士辭職之後，3名新成員被接納進了瑞典文學院。



新加入的院士是哥德堡大學的比較文學教授馬茨·馬爾姆、瑞典法學家埃裡克·魯內鬆和伊朗出生的作家吉拉·穆賽義德。



穆賽義德在發表就任感言時談到了她的前任、女作家謝爾斯廷·埃克曼，後者在今年早些時候離開了瑞典文學院。埃克曼在1989年曾一度與文學院劃清界限，以抗議文學院未能對時任伊朗宗教領袖霍梅尼對印度裔英國作家拉什迪發出的死亡威脅作出回應。



瑞典文學院發言人安德斯·奧爾鬆在其講話中指出，“在已經退出文學院的5名院士中有4名是女性”。據瑞典SVT電視台報道，奧爾鬆說：“我們需要恢復女性代表的比例，並將採取有力行動做到這一點。”



據報道，7名院士參加了20日在文學院位於斯德哥爾摩老城舉行的會議。出席會議的還有文學院的贊助者、瑞典國王卡爾十六·古斯塔夫。未能出席會議的知名人士中包括多名獲得過文學院授獎的作家，以及瑞典路德教會的大主教安特耶·雅克倫。



（來源：參考消息網）