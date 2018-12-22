傳土耳其或讓美方研究從俄購買的S－400

中評社北京12月22日電／ 外媒稱，土耳其可能允許美國專家研究土從俄購買的S－400防空導彈系統。



據《俄羅斯商業咨詢日報》12月20日報道，彭博新聞社援引兩名消息人士的話稱，土耳其可能允許美國專家研究土從俄購買的S－400防空導彈系統。安卡拉認為，這能幫助其控制因向莫斯科採購S－400而給土美關係帶來的損失。



消息人士說，土耳其在“最近幾周”提出了上述設想，美國專家也許會“得到研究從俄獲得的S－400的機會”。



彭博社指出，此事的發生適逢美國政府揚言要對安卡拉實施制裁、同時美土在商討採購美國“愛國者”導彈系統之際。



美國國務院日前向國會通報了向安卡拉出售價值35億美元的“愛國者”導彈系統的提議。彭博社稱，白宮拒絕對可能進行的這樁交易發表評論。美國國務院認為，“愛國者”導彈系統能增強土耳其的防禦能力。



報道稱，克里姆林宮表示，美國向土耳其出售“愛國者”一事並不會影響俄向土耳其出售S－400的協議。莫斯科與安卡拉之間的合同於去年12月簽署，華盛頓曾試圖阻撓。土耳其外長恰武什奧盧曾經表示，土俄交易是板上釘釘的事，不會被取消。預計安卡拉會從莫斯科獲得4個營的S－400系統，總價25億美元。



（來源：參考消息網）