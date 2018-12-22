獨派大老姚嘉文揭密　沈君山銜命與黨外溝通

沈君山百日追思會，姚嘉文上台緬懷，還引述圍棋的“棄子爭先”。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹12月22日電（記者 黃文杰）民進黨前主席、前“考試院長”姚嘉文今日上午出席新竹清華大學前校長沈君山百日追思會，他回憶沈過去負責國民黨與黨外溝通，當時執政當局主張“革新保台”，“保台”是雙方最大公約數，無奈“革新”做不到，不過沈君山倒是以圍棋的“棄子爭先”送他，要放棄小東西，爭取比較大目標，獲益良多。



圍棋十訣的第四到六訣“棄子爭先、捨小就大、逢危須棄”，“棄”與“捨”講求的都是在“戒癡”，第四訣“棄子爭先”意指“寧失數子不失一先”，不要由於小處糾纏而喪失先手的主動。



新竹清華大學前校長、知名物理學家沈君山，今年9月12日上午病逝於新竹馬偕醫院，享壽87歲。



校方上午以音樂會及圍棋局型態來追思，他的知交好友包括馬英九、中華文化永續基金會董事長劉兆玄、“總統府資政”姚嘉文、《遠見雜誌》創辦人高希均、作家龍應台、“教育部”前部長黃榮村，沈君山棋橋皆擅，他的棋友林海峰大師、義子張栩、徒弟施懿宸、“紅面棋王”周俊勳等，也前來悼念。



出席貴賓緬懷，姚嘉文身份最特殊，獨派色彩濃厚，參與美麗島事件，擔任第二屆民進黨主席、扁執政擔任“考試院長”，妻子周清玉為民進黨前任彰化縣長，沈君山追思會，姚嘉文夫妻倆都到場。



姚嘉文首先提到，當年從事黨外運動，沈君山奉蔣經國的命令跟黨外協調，當時中美斷交，沈正在籌組liberal council，希望結合黨內與國民黨力量，向國際宣傳，台灣不要接受中國統治，一起來保台灣，強調台灣不能被中國拿去，“這一點跟黨外立場一致”。



他回憶，國民黨執政當局的說法是“革新保台”，“保台”是黨內外最大公約數，沈君山說，你們黨外主張，台灣不願意被共產黨統治，想法是一致，不過黨外也討論很久，因為不但要求“保台”，還要求“革新”，就是三大主張，解除戒嚴、“國會”改造、“憲法”修改。



姚嘉文說，後來有美國學者來台灣找沈君山，提到“liberal”（自由這個名詞），在美國用法是比較保守，去國際宣傳效果不會很好，美國都用進步、改革字眼，因此黨外就沒有完全接受沈所提的“革新保台”。



他說，沈自稱是國民黨與黨外的橋樑，傳達蔣經國想法，希望黨外一起配合，只是發現沈君山無法把黨外三大主張回報給蔣經國，雖然黨外與沈君山保持很好關係，可惜沒有進一步談下去，沈君山也說：“我們很尊敬你們作法與想法，但是你們主張不能贊同”，各有立場。



姚嘉文說，我們是很好朋友，可惜很多次見面沒有共識，後來美麗島事件發生，妻子周清玉擔任國大，自己的坐牢處境，幸好有沈君山的協助幫忙與講話，獲得比較好的待遇，尤其沈君山向蔣經國建議，美麗島不能判死刑，因為美麗島是沒有流血的政治運動，沒有動刀動槍，後來軍事法庭也沒有判死刑。



後來他坐牢放出來，恢復公權，沈君山邀請來新竹清華教書，到現在還擔任清大通識教育的教授，感謝沈君山的風範，政治立場不同，還是非常懷念。



姚嘉文回憶，沈君山經常告訴他，黨外跟國民黨有很多共同點，不需要這要緊張，還用圍棋來思考，送我四個字“棄子爭先”，要放棄小東西，爭取比較大的目標，收穫很多。