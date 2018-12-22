黃河源區湖泊群周邊生態得到有效治理恢復

圖片來源於網絡 中評社北京12月22日電／記者從三江源國家公園管理局獲悉，針對黃河源區湖泊群周邊生態環境退化、生活污染源治理能力不足等昔日存在的問題，國家於2015年投入資金在當地推進22個生態保護項目，實施至今已取得明顯成效。



黃河源頭位於青海省果洛藏族自治州瑪多縣，當地水系發達、濕地面積廣闊，一度擁有大小湖泊4000餘個，是流域重要的水源涵養地。20世紀70年代以來，受氣候變化及人類活動影響，當地生態發生退化，與日俱增的生活污染開始影響湖泊群及周邊的環境穩定。



三江源國家公園管理局局長李曉南介紹，過去10餘年來，黃河源區持續實施三江源生態保護和建設綜合治理工程，湖泊群及周邊生態逐步恢復。2015年，國家將黃河源區湖泊群生態環境保護項目列為專項，在當地推進湖岸綜合整治、道路沿線生態修復、水源地涵養保護等工程，生態治理效果明顯。



據了解，黃河源區近3年共封育湖泊群周邊草場1625公頃，修復一級保護區草地560畝，二級保護區草地4700畝。期間，當地對修築道路時遺留的施工便道、取料場等進行了平整修復，補植種草58.89公頃。



為降低生活污染對湖泊群的生態影響，黃河源區陸續建成鄉村垃圾處理體系及縣城污水處理體系，垃圾收集清運率超過75%，污水經處理後的出水水質標準達到一級。在扎陵湖、鄂陵湖等湖岸周邊，政府在清理存量垃圾的同時，還配套了免衝環保廁所、垃圾收集箱等設施。



據介紹，黃河源區湖泊群生態環境保護項目實施期間，當地部分湖區還建設了水位自動監測站和自動氣象站，同時配備生態監測數據實時傳輸系統及航拍遙感監測系統，大幅提高了生態部門在黃河源區的環境監管及環境演變預警能力。



（來源：新華網）