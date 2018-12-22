中評社北京12月22日電／第一財經商業數據中心（CBNData）聯合天貓、蘇寧易購、喜馬拉雅等20餘家機構20日在上海發布《2018中國互聯網消費生態大數據報告》。報告顯示，90後的線上消費者人數在2017年達到42%，同時，線上人均消費持續走高，是本輪消費升級的重要驅動力。作為互聯網時代的原住民，以“90後”為代表的年輕消費群體不再具有整齊劃一的特征，他們的職業觀、生活觀和消費觀更為個性，展現出興趣優先、注重體驗、理性消費等多元特征，而這些都影響著互聯網消費的未來走向。



“今年是個很特別的年份，最後一批90後也已經18歲。他們出生在互聯網的繈褓之中，這個社會即將分成兩類人。年輕人，和想要年輕的人。”CBNData總經理黃磊說。



報告顯示，90後有明顯的超前消費意識，信用消費習慣已經養成，是線上消費分期付款的核心人群。



CBNData首席數據洞察官陳湛表示，“他們的消費更有鑒別力，是跨境電商的主要消費力，跨境購買的品類也越來越豐富，與此同時他們信用消費有節制，75%的90後都不會將花唄額度用完。”



《報告》還總結出年輕消費力推動下的互聯網消費八大趨勢，分別是：原創消費大眾化、內容付費多元化、顔值經濟爆發、粉絲經濟迭代、寵物消費升級、社交消費“圈子”化、租經濟深入滲透、懶人經濟全面展開。



報告顯示，年輕人也是觀影、線下娛樂市場主要消費力。線上票務占比57%，草莓音樂節的用戶占86.52%。同時，千禧一代朝向理想生活的消費變得多層次化。螞蟻金服副總裁陳亮對此強調：“這不是消費降級。中國廣袤的三四五線城市也會慢慢發展起來，成為消費的一片主力區域。40%的支付寶用戶來自三四線城市，他們的消費能力提升很快。”



陳湛表示，新生代帶來新需求和新機遇。在90後逐漸成為消費主力同時，00後蘊藏著巨大消費潛力。其興趣更多元，對互動性要求更高，群體特征與呈現出的消費偏好，將會成為未來互聯網產品升級與變革的全新驅動力。其次，新技術打開新市場，顛覆性互聯網技術將催生更多新業態。



報告認為，5G將擴大至工業互聯網、社會應用方面。隨著AI及物聯網深入發展，消費生活智能化升級也將帶來新一輪經濟增長。



陳湛表示，互聯網經濟前一輪的增長主要靠人口紅利流量增長，企業在下一輪要想的是怎麼改善用戶體驗，在產業端、製造業供應鏈上做改造，進一步賦能消費互聯網，擁抱產業互聯網。



（原標題：報告顯示：年輕消費力推動互聯網新行業發展）



（來源：新華社）

