美代理司法部長堅持要管“通俄”調查

特朗普 中評社北京12月22日電／美國司法部向國會證實，代理司法部長馬修·惠特克打算監督特別檢察官羅伯特·米勒對總統競選團隊與俄羅斯“串通”嫌疑的調查，不會“避嫌”。這與司法部倫理官員的建議相悖。



以助理司法部長斯蒂芬·博伊德寫給眾議院議長、共和黨人保羅·瑞安和眾院民主黨領袖南希·佩洛西的一封信為消息源，路透社20日報道，司法部分管行政倫理的官員認為，沒有任何私人、政治或商業利益衝突嫌疑能夠讓惠特克無法監督“通俄”特檢組調查。



不過，博伊德寫道，如果惠特克徵詢建議，司法部倫理官員會勸他“避嫌”，“因為任何一個理性的人在得知相關事實後都會質疑”惠特克能否公正監督“通俄”調查。



今年11月，時任美國司法部長傑夫·塞申斯辭職，總統唐納德·特朗普隨後任命塞申斯的辦公室主任惠特克為代理司法部長。



多家媒體報道，塞申斯去職、惠特克上位，與“通俄”調查脫不了幹系。塞申斯2017年3月以曾經參與特朗普競選過程為由主動尋求回避，不介入監督“通俄”調查，使米勒特檢組得以推進調查，因而惹惱特朗普。惠特克則多次就“通俄”調查替特朗普說話，包括在媒體撰文建議限定“通俄”調查範圍、接受記者採訪時提議縮減特檢組預算。



一些特朗普的批評者擔心，惠特克可能不會、甚至不願阻止白宮干預“通俄”調查。國會民主黨人要求惠特克出任代理司法部長期間不監督這項調查。但司法部發言人11月說，惠特克會負責司法部權限範圍內的所有事務。



以一名要求不公開姓名的司法部高級官員為消息源，美聯社報道，惠特克迄今沒有、但今後可能聽取米勒特檢組調查進展情況介紹。司法部副部長羅德·羅森斯坦將繼續主持對特檢組的日常監督。



暫時不清楚惠特克會代行司法部長職務多長時間。特朗普已經找到正式接替塞申斯的人選，即已故前總統喬治·赫伯特·沃克·布什執政期間擔任司法部長的威廉·巴爾。對巴爾的提名需要得到參議院確認。參議院民主黨領袖查克·舒默20日說，巴爾不適合出任司法部長，因為他曾經給司法部發送備忘錄，爭論米勒不應獲准調查特朗普可能妨礙“通俄”調查的舉動。



（來源：新華網）