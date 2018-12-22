美從敘利亞撤軍　土耳其有喜有憂

中評社北京12月22日電／土耳其總統埃爾多安21日宣佈，因美國決定從敘利亞撤軍，土方將推遲在敘利亞境內幼發拉底河以東地區對庫爾德武裝採取軍事行動。



新華社報道，土耳其輿論普遍認為，美國從敘利亞撤軍將為土耳其打擊庫爾德武裝掃除障礙，這將有助於土美關係的改善。但對於美方能否兌現承諾，以及撤軍的一些具體問題，土方仍心存疑慮。



電話交談



埃爾多安說，在他同美國總統特朗普通電話、土美兩國外交安全團隊開展接觸以及美方發表相關聲明後，土方決定先等候一段時間，然後才會對敘利亞庫爾德武裝採取軍事行動。



土媒體報道稱，土美兩國總統14日通電話，就敘利亞問題達成共識，這最終促成特朗普下決心從敘撤軍。



土耳其《自由報》21日援引土耳其匿名官員的話說，在兩國總統通話時，特朗普問道：“如果美國撤軍，土耳其是否會繼續清除敘利亞的‘伊斯蘭國’武裝分子？”埃爾多安回答：“我們以前曾說過會這樣做，以後也會這樣做，只要你給我們必要的後勤支持。”



美聯社21日援引美方官員的話說，在通話前，幕僚們為特朗普準備了一份談話要點清單，其中包含堅決反對土方對敘庫爾德武裝動武的建議，結果被特朗普擱置一旁。在電話交談中，特朗普完全沒有與他的外交安全團隊核心成員進行協商，就向埃爾多安作出撤軍承諾。



分析人士認為，特朗普作出撤軍決定並非一時興起。秉持“美國優先”理念的他一直對美國在海外的大規模軍事存在不滿，試圖讓美軍從敘利亞“泥潭”中早日抽身。

