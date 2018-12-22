沙特新設三個政府部門　強化監督情報機構

中評社北京12月22日電／沙特阿拉伯記者賈邁勒·卡舒吉遇害兩個多月後，沙特宣布新設三個政府部門，強化監督情報機構。



沙特通訊社20日報道，王儲穆罕默德領導的一個委員會批准設立三個新部門，分別分管戰略和發展、法律事務、業績評估和內部審查，以確保沙特情報總局等情報機構遵守國家安全政策、國際法和國際人權條約以及“獲准程序”。



這家官方媒體沒有提及卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內遇害事件。



卡舒吉原本與沙特王室成員熟絡，後來逐漸與沙特政府對立，批評政府內外政策。10月2日，卡舒吉進入沙特領事館，辦理與結婚相關手續，隨後“失蹤”。沙特方面起初稱卡舒吉離開領館，後改口說他在領館內“鬥毆”喪生，最後承認他死於“謀殺”。



沙特政府否認穆罕默德王儲牽連卡舒吉遇害。按照一些沙特官員的說法，殺害卡舒吉的情報人員“自作主張”。沙特檢察機關11月15日宣布起訴11名涉案嫌疑人，尋求法院對其中下令和動手殺害卡舒吉的5人判處死刑。



沙特國王薩勒曼10月20日下令，由王儲穆罕默德牽頭組建一個部長級委員會，著手重組情報機構。薩勒曼同時下令解除情報總局副局長艾哈邁德·阿西裡等4名高級情報官員的職務，免除王室辦公廳顧問薩烏德·卡赫塔尼的職務。沙特官方沒有說明這些舉措是否關聯卡舒吉遇害。



（來源：新華社）