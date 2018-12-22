高雄現商機　黃偉哲：台南不能被比下去

黃偉哲談入主市府交棒，自比站在巨人的陰影下。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月22日電（記者 趙家麟）民進黨台南市長當選人黃偉哲22日出席換屆前的市府團隊感恩惜別茶會時表示，高雄韓國瑜就任後會有很多觀光商機，隔壁的台南不要被比下去，已面臨嚴厲挑戰，想到這些，讓他沒有辦法好好過好年。



前台南市長賴清德在2017年9月接任“行政院長”，代理市長李孟諺綜理市政1年3個月，終於就要結束代理。22日，李孟諺偕同市政團隊舉行感恩告別茶會，黃偉哲以準市長的身分出席，肯定市府團隊的政續是第一名的團隊，自比站在巨人的陰影下接下市政的棒子。



黃偉哲表示，市府團隊做得這麼好，讓接下去的人很難做。如果繼任者接任的是民調很糟糕的、市政抱怨頻繁的團隊，將會很好做，只要稍微改善一下，大家就看得見；但若是接下第一名、超優的團隊就會很困難。



他說，市政一棒接一棒，繼任者一定要站在前任者的肩膀上，才能看得更高。如果前任者較矮，可以容易站上去，若前任者是很高的，是個巨人，就只能站在陰影下。



黃偉哲說，所以，接下市政擔子讓他誠惶誠恐，戒慎恐懼，他會努力朝向“做得更好，過得更好”目標努力；市政亦如逆水行舟，不進則退，期勉新團隊要向要接棒的第一名團隊學習，找到未來施政新的契機和種子。



黃偉哲稍後受訪表示，25日上任後馬上要加入面對非洲豬瘟防疫的工作；此外，韓國瑜就任高雄市長後，也會有很多觀光、商機，在高雄隔壁的台南如何不要被比下去，這部分是要面臨嚴厲的挑戰。



黃偉哲說，想到這些事，讓他沒有辦法好好過好年，本來想說，選舉完可以好好過一個年，現在看起來是過不下去了；他已經把新曆年與舊曆年的時間都預約好了，要開始埋首市政延續和因應市政的討論，這是目前想到最佳的寒假禮物。