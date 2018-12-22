國家游泳跳水花游隊參觀《偉大的變革》

國家跳水隊成員在參觀結束後合影（新華社） 中評社北京12月22日電／“哇，雙卡錄音機！當年我們全靠手感來放音樂！”走進歷史巨變主題展區，看到熟悉的老物件，中國花樣游泳隊名帥汪潔就像見到老朋友一樣，興奮得喊出了聲，隊員們立刻圍了上來。21日，中國游泳隊、跳水隊和花樣游泳隊共130餘人來到國家博物館參觀《偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽》。



指著橱窗裡的一排老式錄音機，汪潔給隊員們講起了40年前的經歷。花樣游泳被稱為“水上芭蕾”，而芭蕾少不了音樂。從最開始的磚頭錄音機，再到最先進的雙卡錄音機，個個都是“寶貝”，平時甭管是播放音樂、還是剪輯音樂，全靠手感。



“這台是索尼777雙卡錄音機，我們用了好多年，拼接音樂差不多要用一夜的功夫，哪裡有現在的高科技。”汪潔說。



激情澎湃的照片、金光閃耀的獎杯和充滿歷史感的運動服，讓花樣游泳隊教練王芳十分感慨：40年的改革開放之路，給國家和人民帶來了巨大的變化，祖國的強大贏得了世人的尊重。



“我們小時候的訓練條件和現在相比有很大的區別，國家的強大也贏得了更多的尊重。我們出國比賽，很多人都非常尊重中國隊、尊重中國人。這就是改革開放帶來的自信和變化。”王芳說



剛剛結束了杭州短池游泳世錦賽並獲得接力金牌的張雨涵表示：“今天來參觀展覽很興奮。改革開放40周年來，中國從貧窮到溫飽再到小康，實現了跨越式的轉變，我們體育人也是最直接的受益者，醫療保障、食品供給等等都比以前的條件大大改善了。我們運動員要把賽場當成戰場，珍惜每一次為國爭光的機會。”



中國游泳協會主席周繼紅指出：“我們要在工作中不斷創新和發展，不斷探索運動項目的發展規律，繼續發揚‘為國爭光、無私奉獻、科學求實、遵紀守法、團結協作、頑強拼搏’的中華體育精神，繼續為中國體育事業和改革開放事業添磚加瓦。”



（來源：新華社）