陳建銘：雙城論壇與兩岸互動新契機

陳建銘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）針對雙城論壇，不再披台聯戰袍的無黨籍台北市議員陳建銘接受中評社訪問時表示，中國大陸拉高交流層級，一方面是釋善意，一方面也嗅到台灣政治風向改變。此次大陸特別避開敏感話題，也對無黨籍台北市長柯文哲的言論多加肯定，代表兩岸互動新契機的開始。



至於柯文哲再提“兩岸一家親”，被解讀有意2020？他說，兩岸人民福祉不能因兩邊各有堅持而受影響，此次選舉已印證柯的作法與說法是對的，柯是以保障人民權益的角度出發，各界對柯2020的解讀，柯文哲都是一笑置之。



陳建銘曾為中國國民黨黨員，並在1996至2000年擔任第3屆“國大代表”，在2001年加入台灣團結聯盟後，選上第5屆“立法委員”、第10與第11屆台北市議員，及台灣團結聯盟秘書長。陳建銘在2018年不再披台聯黨戰袍，以無黨籍成功當選北市議員選舉，女兒陳思宇則以“柯家軍”身份投入台北市“立委”補選，父女兩代與柯文哲關係都非常不錯。陳建銘在雙城論壇晚宴上，也與柯一同坐在主桌上。



2018上海台北雙城論壇落幕，而此次上海代表團由上海市常務副市長周波率團，亦是柯文哲任內兩岸交流的最高層級，也時值民眾不埋單民進黨統獨論述的選後時機，有什麼意義？陳建銘接受中評社訪問時表示，這次是繼首屆雙城論壇時任上海市長的韓正來台後，最高層級的城市論壇互訪，雖然是例行性的論壇，但在選後象徵的意義非常不一樣。



陳建銘分析，中國大陸一方面釋出善意，另一方面也嗅到台灣政治風向的改變，知道台灣人民對藍綠彼此惡鬥的行為已非常厭惡，而且對改善生活非常渴望，大陸拉高交流層級的做法是非常理智的，也就是說要取得台灣人民的再次信任，必須加強彼此之間的交往、交流，才能得到務實的結果。



陳建銘說，此次大陸特別避開敏感話題，對於柯文哲的言論與做法也多加肯定，代表兩岸之間彼此往來互動新的契機與開始，雖然很多人認為柯文哲此次的“兩岸一家親”沒有新的共識，但也代表兩岸未來互動一個新的連結。過往“國安會”、陸委會，甚至是蔡英文都會對柯的兩岸一家親多所批評，但此次並沒有特別激烈的反應，也代表民進黨準備修正兩岸路線，但還沒有更好的言詞取得兩岸之間的互信與共識。



至於柯文哲為何在雙城論壇晚宴中再提兩岸一家親？陳建銘認為，兩岸之間不管是城市間或人民往來都相當密切，不能因兩邊各有堅持去影響民眾基本的權益，所以勢必要有人出來面對、解決問題，而柯市長提出積極解決的方式，經過選舉的結果，應證了柯市長是對的，身為執政黨當然更應該順應民意。



陳建銘認為，柯文哲的通關密語兩岸一家親或許已得到初步認同，但後續不管是柯市長或民進黨政府，更應該用積極態度來面對，也就是用其他各種不同的方式表達，解決雙方面目前還存在的疑慮，讓彼此互動得到更務實的做法，這是民進黨政府要努力的，也是柯也要加強的地方。



被問到外界解讀柯文哲拋出兩岸關係新名詞的想法，是有意角逐2020？陳建銘說，只要柯文哲涉及兩岸交流，都會被外界解讀意圖2020，這並不讓人意外，但目前在兩岸官方沒辦法取得共識下，保障兩岸人民交流過程中的權益是身為台北市長該去做的，他認為柯文哲是從保護人民的角度出發，希望讓人民取得更大的保障與利益。



陳建銘說，至於外界對2020的各種揣測，柯文哲都是一笑置之，並不作任何表示，因為人生本來就有很多事情都不在規劃中，包括柯自己選台北市長，或未來柯要扮演的角色，“重點是若把這些事情做好，任何人都有機會，若蔡英文能處理好兩岸問題，連任的機會不是更大嗎？”



被問到雙城論壇晚宴中，是否與上海市官員談了什麼？陳建銘笑說，主桌上坐了30人，要跟對方打招呼也只能揮手，他只忙著跟周邊的朋友打招呼，其實裡面也有很多好朋友，大家都需經過瞭解、互動，未來交流才能更加落實，畢竟沒有互信的話，就沒有基礎談任何事情。