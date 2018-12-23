沈君山追思會　重現詰棋王者之尊

張栩為義父沈君山祝壽所設計的詰棋“王者之尊”，以黑子排出“山”字、白子如“皇冠”環繞。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹12月23日電（記者 黃文杰）新竹清華大學22日以音樂會及棋局來追思前校長沈君山，會中可以看到不少當年的棋譜與詰棋，最受矚目莫過於台灣旅日圍棋職業棋士張栩在追思會場重現10年前，為義父沈君山祝壽所設計的詰棋“王者之尊”。



詰棋是一種刻意安排的圍棋棋局，注重棋士的推算能力，在求勝的技法中呈現特殊棋型。



張栩以黑子排出“山”字、白子如“皇冠”環繞，表達對義父登峰造極、仰之彌高的敬佩之情，只是沈君山當時已經中風，不清楚這份禮物。



追思會由沈前校長好友、清華大學教授李家維主持。清華前校長劉兆玄、“總統府資政”姚嘉文、《遠見雜誌》創辦人高希均、作家龍應台、“教育部”前部長黃榮村等都參加了追思會。沈君山棋橋皆擅，他的棋友林海峰大師、義子張栩、徒弟施懿宸、“紅面棋王”周俊勳等，也前來悼念。



棋聖林海峰則帶著他的弟子張栩一同上台。沈君山當年服役時曾公出與10歲的圍棋神童林海峰下棋，結果鎩羽而歸。



林海峰回憶道：“我跟他下棋總是壓力很大，因一輸給沈博士他就會立刻傳出去。”引來台下一片笑聲。



張栩在追思會場重現10年前為義父沈君山祝壽所設計的詰棋“王者之尊”。



張栩感性地說，沈校長是他人生中的貴人，這段特別的“父子緣分”常鼓勵他達成夢想，如促成他與妻子小林泉美的緣分。



他謙虛地表示，如今有小小的成就，沈校長“追二兔不得一兔”、“要怎麼收穫先怎麼栽”的建議對他有很深的影響，他也會傳承沈校長愛圍棋的心意，持續推廣圍棋。



追思會後的“一棋一會”紀念棋局，並沒有真正下完，意謂對沈君山的思念也無盡期。



“一期一會”源於日本茶道用語，指在茶會時領悟到相會無法重來，是一輩子只有一次的相會。清華大學以棋道代替茶道，希望與會者都珍惜與沈校長的緣份。