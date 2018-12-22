南投感恩茶會　吳敦義大談2008登陸過程

吳敦義在感恩茶會上致詞。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨吳敦義22日下午在南投心園婚宴會館舉辦南投場感恩茶會時，主動提及2008年台灣政黨輪替，他代表國民黨登陸訪問的情況。吳表示，當時陸方確認馬英九當選，很快就發來賀電，邀請國民黨組團登陸訪問，他不但到南京謁中山陵，還到北京就馬英九基本政策跟陸方溝通。



“2018年南投縣五合一選舉主席感恩茶會”，茶會由縣黨部主委洪榮章主持，出席人員有縣長林明溱、前代縣長陳志清、“立委”許淑華、馬文君、國民黨中常委游家富、劉大貝、姚江臨、李德維，以及南投市長宋懷琳等鄉鎮市長當選人、縣議員當選人、黨代表暨南投縣各社團負責人、各級輔選幹部等1百餘人參加。



吳敦義致詞時表示，2008年大選，當時他擔任國民黨秘書長，選舉結果國民黨“立委”大勝，馬英九也順利當選，票數得到765萬票。當年是3月22日投票，當天晚上“中選會”就發布選舉結果，過了45分鐘，大陸的胡錦濤總書記就發來賀電。



吳敦義透露，當時陸方發來的賀電，內容是“欣聞貴黨提名之馬英九先生，高票當選，特電申賀，並懇邀貴黨組團來訪”，後面署名是“中國共產黨中央委員會總書記胡錦濤”，這些內容至今他仍深深記在腦海中



吳敦義提到，後來他跟時任國民黨政策會執行長曾永權等7人就組團到大陸訪問，先到南京謁中山陵，再到北京就馬英九基本政策跟陸方溝通。第一是開放陸客來台觀光；第二是希望台商、台生在大陸生活投資，人身財產安全能受到保護。



吳敦義強調，第三點最重要是希望大幅度改善兩岸在國際社會的相互競逐，不要再互挖牆腳，或是搞烽火外交，把這些錢省下來推動內部建設，當時陸方都可以接受這些政策。



吳敦義認為，兩岸和平穩定發展對雙方都有利，這是在1992年達成一中各表的九二共識，南投縣是國民黨執政縣市，希望中國大陸對南投盛產的農特產，都可以比照台東的釋迦用公平合理的方式收購，造福兩地的民眾。