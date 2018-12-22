尤權向黨外人士通報中央經濟工作會議精神

中評社北京12月22日電／12月22日，受中共中央委託，中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權向黨外人士通報中央經濟工作會議精神。



新華社報道，尤權指出，這次中央經濟工作會議，是在全黨全國人民全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神，隆重紀念改革開放40週年之際召開的一次重要會議。習近平總書記的重要講話，全面分析了當前國內國際經濟形勢，深刻闡釋了對做好新形勢下經濟工作的規律性認識，系統闡述了我國發展的重要戰略機遇期，明確提出了明年經濟工作的總體要求、主要目標、政策取向和重點任務，體現了以習近平同志為核心的中共中央駕馭紛繁複雜發展環境、統籌經濟工作全局的戰略思考，彰顯了堅定不移深化改革、擴大開放，著力完善有利於推動高質量發展的體制和政策環境的決心。



尤權強調，統一戰線要把學習貫徹中央經濟工作會議精神特別是習近平總書記重要講話精神，作為圍繞中心、服務大局的重要著力點，把思想和行動統一到以習近平同志為核心的中共中央決策部署上來，堅定信心，開拓進取，為促進經濟持續健康發展和社會大局穩定作出更大貢獻。



尤權希望各民主黨派、工商聯、無黨派人士圍繞深化供給側結構性改革、推動經濟高質量發展、打贏三大攻堅戰等戰略性全局性問題開展調研，認真分析重大政策落實效果及影響，及時反映信息情況，提出高質量意見建議。積極參與脫貧攻堅工作，認真開展脫貧攻堅民主監督，踴躍投身“萬企幫萬村”精準扶貧行動、光彩事業，確保貧困地區特別是少數民族貧困地區與全國同步實現全面小康。做好所聯繫群眾的思想引導工作，協助黨和政府協調關係、化解矛盾，為經濟社會發展營造良好環境。他指出，要落實好習近平總書記關於支持民營企業發展的要求，推動落實中共中央關於支持中小微企業、促進民間投資的政策措施，推動構建親清政商關係，優化實體經濟發展環境，引導民營企業加快產業轉型升級，加大技術改造力度，推動我國製造業等高質量發展。



萬鄂湘、陳竺、郝明金、蔡達峰、武維華、萬鋼、陳曉光、蘇輝、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍出席通報會。各民主黨派中央、全國工商聯有關負責人和無黨派人士代表，中央統戰部有關負責同志參加會議。