陳建銘：在沒有互信基礎下　綠白不可能合作

陳建銘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）針對九合一選舉後的綠白關係走向，不再披台聯戰袍的無黨籍台北市議員陳建銘接受中評社訪問時表示，綠白合作的首要之務，是民進黨要調整價值觀為“給人民更好的生活”，否則綠白就沒有合作空間。他也說，日前的蔡柯會，無黨籍台北市長柯文哲其實很擔心被誤定位為被民進黨說服、收攏，因此一切公事公辦，清楚定位是市長與“總統”之間意見的交換。



陳建銘曾為中國國民黨黨員，並在1996至2000年擔任第3屆“國大代表”，在2001年加入台灣團結聯盟後，選上第5屆“立法委員”、第10與第11屆台北市議員，及台灣團結聯盟秘書長。陳建銘在2018年不再披台聯黨戰袍，以無黨籍成功當選北市議員選舉，女兒陳思宇則以“柯家軍”身份投入台北市“立委”補選，父女兩代與柯文哲關係都非常不錯。



究竟綠白會不會合作？陳建銘接受中評社訪問時表示，白綠之間沒有所謂的合作的議題，因為彼此之間的想法、做法都不同，必須等兩者的價值觀相同的時候，才能結合在一起，若強制讓綠白合作，反而會得到反效果， 因為彼此都無法說服支持者接受，在沒有互信基礎下，綠白是不可能合作的，就算有，也是貌合神離的合作。



“綠白合作的首要之務，是民進黨要調整價值觀為給人民更好的生活。”陳建銘坦言，就九合一選舉結果來說，已應證民進黨的價值觀，對人民來說落差非常大，因為人民現在需要的是改善生活，不是只有統獨問題，台灣當然有可能獨立，但獨立能不能給人民更好的生活？獨立是為了給人民更好的生活嗎？若不能、不是，沒有人會支持獨立。



陳建銘說，民進黨執政應當要用更好的執政績效說服人民，民進黨堅持的獨立價值對所有人是有好處的，但結果很清楚，民進黨的執政讓人民感受不到，“所以現在談獨立、談台灣價值的問題，根本就是空談”，這也證明了無黨籍台北市長柯文哲的說法、做法是對的，“如果民進黨要陷在統獨泥淖中走不出來，綠白也沒有合作的空間”。



被問到如何看待蔡柯會中的冷淡互動？陳建銘指出，其實他很早就知道蔡柯會的約定，柯文哲也問過我們的態度與意見，柯文哲很擔心這場蔡柯會被誤定位為柯被民進黨說服、收攏，所以在這場蔡柯會可以看到柯是以城市管理、治理過程中產生的問題向蔡英文表達，完全沒有所謂的白綠間的溝通，一切公事公辦，清楚定位是市長與“總統”之間意見的交換，他認為外界定義蔡柯會，與柯文哲的定位有很大的落差。



至於如何看待柯文哲再提“兩岸一家親”，對綠營支持者來說是一種刺激？陳建銘表示，這些觀念根深蒂固，很難一下子在短暫期間內改變這些人的想法，就好像你要大陸在短時間內接受台灣是個獨立的政治實體是很困難的，所以必須靠時間來改變、靠大環境來說服他們，台灣是一個多元社會，會有這樣的現象並不意外，但柯市長著墨在更大的人民福祉這一塊，雖然柯說的話會讓綠營支持者不開心，但就讓時間去解決這一切。