柯稱兩岸一家親被標籤化　韓：我的意見不同

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜22日表示，如果無黨籍台北市長柯文哲認為“兩岸一家親”被標籤化，那兩岸一家親或九二共識就只是在嘴巴滑過去而已，不會有效果。能否從心裡面真正的認知是非常重要的，若能不光是坐而言，甚至可以起而行，自然會有不同的效果，最少會讓2300萬民眾過一個比較好的日子。



政治大學東亞研究所慶祝創所50周年，22日上午舉行第14屆“兩岸和平研究學術研討會”，討論大國競合下的亞太變遷與兩岸關係等議題。晚間還在政治大學四維堂舉行晚宴，“所友”共聚一堂，韓國瑜也出席晚宴，並於入場前接受媒體訪問，作上述表示。



參與學術研討會的台灣學者有政治大學名譽教授邱坤玄、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學名譽教授蘇起、“中央研究院”院士吳玉山等。



大陸方面學者有中國人民大學國際關係學院院長楊光斌、副院長黃大慧、教授時殷弘、王英津等。



媒體問，無黨籍台北市長柯文哲說兩岸一家親被標籤化，要創造新的名詞，這點怎麼看？



韓國瑜說，“我的意見和他不太一樣，如果定義為標籤化的話，那兩岸一家親或九二共識只是在嘴巴滑過去而已，能否從心裡面真正的認知，是非常重要的，如果把兩岸的和平交流、和平來往、和平開創更美好的未來，限定在嘴上滑過去，那不會有效果的。”



韓國瑜說，“如果是從心裡面認知，不光是坐而言，甚至起而行，自然會有不同的效果，所以這點我和柯市長不太一樣，我認為要從心理認知，而且真正實際去推動，最少會開創2300萬民眾過一個比較好的日子。”



韓國瑜也說，這次高雄市長選舉最主要標誌的一個路線，就是人民要過好日子，而且不願意再回到過去意識形態、政黨對抗、兩岸之間糾葛衝突的狀態，台灣人民的這個訊號非常強烈，否則國民黨不會大勝，高雄市民的這個訊號也非常強烈，否則他不會得到將近90萬票的授權。