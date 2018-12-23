韓國瑜重返母校政大　沿路有人追星

韓國瑜22日晚上出席政大東亞所50週年慶。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北12月23日電（記者 倪鴻祥） 中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜接受母校邀請，22日晚間北上出席政治大學東亞研究所50週年慶晚宴。校方沒有對外宣傳，但韓國瑜的座車一抵達校門口，步行進入校園時，政大學弟妹都大感驚喜，有人大喊“讚！”沿路都有人轉向跟拍，有如追星。



政大東亞所慶祝創立50週年，近一個月來舉辦多場慶祝活動，22日與中國人民大學國際關係學院合辦第14屆“兩岸和平研究學術研討會”，晚上在政大四維堂設宴款待歷屆校友，畢業於政大東亞所的韓國瑜也受邀，特地抽出時間北上政大出席慶祝晚宴。



12月25日是耶誕節，校方特別在校園內掛上燈飾，一閃一閃亮晶晶，讓整個校園瀰漫濃濃耶誕節的歡樂氣氛。



四維堂距離政大側門較近，韓國瑜的座車在晚間7點40分許直接抵達側門門口，然後在政大東亞所教授、所長王信賢的陪同下一起步行進入晚宴會場，由於校方沒有對外宣傳，也沒有開放媒體進入四維堂採訪，因此韓國瑜在會場外受訪後才進場，政大學弟妹看到後大感驚喜，有人大喊“讚！”就連路人看到韓國瑜，都自動轉向跟著進入政大校園拿起手機拍攝。



韓國瑜看到在場的媒體立即喊 “大家好”，還要跟拍的媒體小心不要摔倒，而且強調全力配合媒體採訪，要媒體不要急，等媒體站定後才問“各位新聞界的好朋友有什麼寶貴意見請說”，他還謙虛說“重新回到師門，找一下師父和師兄還有師兄弟姐妹，人人都是俊彥，所以回到所裡非常開心，他只是從事政治工作而已，所以回來聊天、話家常”，態度親切，讓在場的政大學生及媒體都留下好印象，肯定他在高雄市贏得勝選。

