韓國瑜回母校政大　坦承差點被趙春山當掉

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）政治大學東亞研究所22日舉辦50周年所慶，中國國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜以“所友”身份出席晚宴。韓國瑜受訪時表示，自己學生時期功課很差，差點被當時的老師、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山當掉。韓國瑜也稱讚，政大東亞所對於“中華民國”在整個海峽兩岸的交往，可說貢獻卓著。



政治大學東亞研究所慶祝創所50周年，22日上午舉行第14屆“兩岸和平研究學術研討會”，討論大國競合下的亞太變遷與兩岸關係等議題。多名研究兩岸的學者均受邀出席發表論文或與談。晚間還在政治大學四維堂內舉行晚宴，曾經就讀過東亞所的“所友”們共聚一堂，韓國瑜也出席晚宴，並於入場前接受媒體訪問，作上述表示。



參與學術研討會的台灣學者有政治大學名譽教授邱坤玄、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學名譽教授蘇起、“中央研究院”院士吳玉山等。



大陸方面學者有中國人民大學國際關係學院院長楊光斌、副院長黃大慧、教授時殷弘、王英津等。



媒體問，今天回到母校有什麼心情？



韓國瑜說，重新回到師門，見見師父還有師兄弟姊妹，政大東亞所已經整整50年了，對“中華民國”在海峽兩岸的交往貢獻卓著，師門裡面的師兄弟姊妹人人都非常優秀，回到所裡面非常開心，大家都在各行各業自己努力奮鬥，他也只是從事政治工作而已，就和他們聊天，喝杯酒，話話家常。



媒體問，趙春山教授有特別說你學生時期聰明又靈活。



韓國瑜說，趙春山老師絕對是美言，我功課很差，差點被當掉，也就是差點被趙春山老師當掉。語畢韓國瑜自己也笑了。



媒體問，就職典禮要交通管制5天，有些市民認為不方便。



韓國瑜說，他會建議高雄市警察局長千萬不要擾民，就職是希望行銷高雄、推廣愛河，所以才走出戶外，如果預算不夠，他個人願意掏腰包貼補，希望行銷高雄。



韓國瑜說，30年風水輪流轉，這30年幾乎都沒轉到高雄頭上，希望這次高雄市長選舉完，整個台灣南方崛起，從就職典禮開始，讓台北、高雄成為台灣經濟發展的雙引擎，所以他才會選擇在戶外愛河旁辦就職典禮，如果讓民眾不方便，他一定會勸警察局長千萬不可。



對於就職典禮的維安，韓國瑜說，只是從媒體上看到而已，造成民眾不方便，絕對不是他願意看到的，所以會和警察局長溝通協調。

