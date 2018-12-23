國民黨勝選　林文程：北京選擇變多了

林文程分析九合一選舉國民黨勝選，中國大陸的選擇變多。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）2018台北、上海雙城論壇剛落幕，中山大學“國家政策研究中心”主任、中國與亞太區域研究所教授林文程接受中評社訪問表示，因柯認為“兩岸一家親”與“九二共知識”被標籤化，就是一個中國，大家都負面解讀。柯希望可以創造新的名詞。而蔡英文也不接受“九二共識”，也想對兩岸關係定位找出新的東西，讓兩岸之間有一個突破口。他指出，兩岸僵局在“中央”層級上，對台灣不利，對中國大陸也不見得有利。



林文程為美國塔芙茲大學佛萊契爾法律外交學院博士，曾任中山大學社會科學院院長、“國家安全會議”諮詢委員、“台灣民主基金會”執行長、中山大學美國中心主任、中山大學大陸研究所所長，現為亞太和平基金會執行長、中山大學日本研究中心主任。



林文程對中評社表示，柯文哲的雙城論壇未來會面臨更多競爭，像是三城論壇，柯競爭對手會加多。因此柯文哲是否取代蔡英文？這很難說，因為中國大陸選擇變多了。



他表示，如果中國大陸覺得再等一年多，國民黨可能勝選那就等，但是中國大陸要去判斷，美國對台灣這麼好，是否會在這段期間把台灣逼向美國？“中央”選舉與地方也不一樣，台灣選民準備好2020之後選上的“總統”，是犧牲台灣主權的嗎？這也是中國大陸要去思考。



林文程觀察這次台北、上海雙城論壇指出，城市跟城市交流政治敏感度比較低，加上交流就是好事情，台海兩岸很多事情都是可以合作，如果完全沒交流對台海兩岸不是好事。也不希望看到台海兩岸隔離，柯市長跟上海繼續舉行論壇是好事，陸委會這次也都非常配合，上海市常務副市長周波來台，陸委會沒刁難，“中央政府”也希望看到雙城論壇，但藍營執政縣變多，未來中國大陸的選擇越來越多。



他表示，從人口來說上海是台北市約十倍多，台北市有很多值得學習的地方，上海要去管理這麼大地方，是可以參考台北經驗，兩市城市合作已經簽訂30幾項協議，這都是具體成果，這是好現象。



他認為，現在很多台灣人到上海生活已經是一日生活圈，也不只是上海，例如澳門也是一日生活圈，澳門到台灣的機票很便宜，澳門人民所得是全亞洲最高約有9萬多美金，他們到台灣來台花費覺得消費便宜，能夠有這樣的交流也樂觀其成，陸委會應也這樣認為。



雙城論壇“中央”沒有阻擋，是否選後氣氛認為兩岸關係要修補？林文程認為，有幾個原因，第一，因為也阻擋不了，若強行阻擋反而會有副作用，大多數人都希望看到兩岸城市交流，陸委會不用做壞人；第二，也需要給柯市長一點面子，未來“中央”若要與台北合作，台北市代表一部分民意，不給柯面子，就是不給支持柯的選民面子；最後是，“中央政府”不能表裡不一，一方面說要促進交流，若又去阻擋是表裡不一，這次沒有阻擋上海團是對北京拋出善意表現。當然，也可以說是地方選舉之後，兩岸氣氛不太一樣。



他表示，現在整個形式上，“中央政府”面對內外交逼，民進黨在黨內要檢討敗選原因，最主要“中央”施政出現問題，大陸政策不是主要原因，蔡政府推出每個改革措施，都在丟掉選票，比如一例一休是要讓勞工休息、討好勞工，勞工加班可有更多薪水，但老闆不讓勞工加班，賺不到加班費，勞工、中小企業都得罪；年金改革軍公教都不滿蔡，這也在丟票選票，又沒有明顯的受益者，從上次選舉大贏到現在有多少票可以丟？但某種程度可能是中國大陸窮台政策有效，台灣經濟變得不好一點。



林文程表示，雖然地方選舉兩岸氣氛有點變化，但是馬英九提出不排除統一，國民黨縣市長候選人當時也不敢附和，國民黨菁英除了馬英九誰敢說？連韓粉都說要馬英九不要負面選舉，顯然台灣選民還沒準備好。

