宋偉：更強勢！美國所提公平貿易真公平？

中國人民大學國際關係學院教授宋偉。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北12月23日電（記者 倪鴻祥）台灣政治大學東亞研究所慶祝創所50週年，今天舉行第14 屆“兩岸和平研究學術研討會”， 中國人民大學國際關係學院教授宋偉質疑，當前中美國際秩序的競爭，中國是維持現狀，美國卻試圖改變現狀，因此要求公平貿易秩序，這肯定對美國更有利、更強勢，這樣對開發中國家真正公平嗎？



22日的研討會共分為四場次，下午第四場就“亞太區域變革：區域和平與爭端”進行討論，論文發表人為韓國外語大學教授康埈榮，新加坡聯合早報中國新聞組副主任李氣虹，日本法政大學教授福田圓；評論人為中國人民大學國際關係學院教授、副院長黃大慧、宋偉及政大東亞所副教授楊昊。



李氣虹表示，中新關係在“一帶一路”倡議和人民幣國際化這兩個領域，可以有很大的合作空間，但新加坡希望維持“安全上靠美國，經濟上靠中國”的外交平衡路線，會顯得益發困難。



康埈榮指出，韓中兩國經濟領域的交流令人刮目相看，但雙方因韓國部署薩德飛彈系統而發生矛盾，且維護韓半島的問題因北朝鮮核武問題變得更加錯綜複雜，兩國應透過真誠的交換意見而謀求兩國新的雙邊關係。



宋偉表示，其實北朝鮮若真的使用核武是自取滅亡，所以真正的威脅是核拚擴散與污染問題，但北朝鮮發展核武給了美國非常有利的藉口，對韓國施壓要求部署薩德飛彈系統，因此中國是真正受害者，也讓中韓關係陷入困難。



他指出，現在中韓關係又到新節點，就是當前韓朝關係緩和時，韓國要選擇的是該同意美國要求北朝鮮完全無核化再取消經濟制裁，還是同意分階段無核化逐步取消制裁，其實美國要求不合理也不可能，因為北朝鮮怎會同意美國先要北朝鮮完全無核化再取消制裁，所以韓國的態度與選擇就很重要，看到底要推動何種方式。



宋偉指出，當前中美國際秩序的競爭，中國是維持現狀，美國卻試圖改變，現狀是二戰後西方國家引以為傲的“仁慈霸權秩序”，就是願給差別待遇幫助中國等開發中國家發展，所以二戰後的秩序是比較開放包容、對發展中國家較有利的秩序。



宋偉說，現在美國認為吃虧了，所以要求公平的貿易秩序，就是所有經濟活動要同一平台、同一標準，這問題就出來了，一是美國想改變現狀，二是美國所提的公平貿易秩序真正公平嗎？因為公平的貿易秩序肯定對美國更有利、更強勢，這樣對開發中國家公平嗎？