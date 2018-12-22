江蘇鎮江出台56條措施助台企台胞投資興業

中評社北京12月22日電／新華社報道，記者22日從江蘇省鎮江市台辦獲悉，為促進台資企業創新發展、鼓勵台商投資興業，該市已正式出台《關於促進鎮台經濟文化交流合作的實施意見》（以下簡稱“《實施意見》”）。



《實施意見》分促進鎮台經貿合作、推動台企創新發展、支持台胞來鎮就業創業、深化鎮台社會文化融合、提供在鎮台胞生活便利五個部分，全文共56條。



據鎮江市台辦主任呂朝霞介紹，“56條惠台措施”有三個鮮明特點：傾心傾力使台企台胞享受同等待遇、共享發展機遇；為台企精心編制了一份“政策套餐”，這部分內容有22條之多；台企發展“融創平台”的建立，開放、服務“綠色通道”的開闢、政策措施實施責任的落實，共同形成“惠台服務零距離”的支撐體系。



呂朝霞說，隨著《實施意見》的出台和落實，希望台企台胞感受到鎮江在全面“惠台”上的“真心實意”，在促進鎮台經貿合作、支持台企可持續創新發展上“真金白銀”，對台胞就業、創業、生活方面“真幫真辦”。



鎮江對台經貿合作有較為厚實的基礎。2018年累計邀請台商來鎮交流52批354人次；組織赴台團組118批次300人次；拜會台灣行業協會27家，拜訪相關企業近40家，開展了10餘場產業對接交流；全年洽談項目20個，協議金額6.4億美元。