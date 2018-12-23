黃大慧：對中日關係改善別抱太高期待

黃大慧。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國人民大學國際關係學院副院長黃大慧22日談及中日關係升溫時表示，日本與美國有同盟關係，使得日本在與中國合作時，會受到美國因素牽制，而且就算日相安倍訪華，但日本國民對華好感度僅在10%左右，沒有發生絲毫變化，顯示日本對華政策的民意基礎相當脆弱，“對中日關係改善不要抱有太高的期待。”



政治大學東亞研究所22日舉行五十周年所慶系列活動：第十四屆“兩岸和平研究”學術研討會，主題為“大國競合下的亞太變遷與兩岸關係”，場次四談論“亞太區域變革”：“區域和平與爭端”。日本法政大學教授福田圓在會中發表“升溫中的日中關係與日台關係”論文，黃大慧在評論論文時，作上述表示。



福田圓論文指出，安倍政府從2017年的春天，將其外交政策轉向中國，2017年5月，日本政府派代表團參加中國的一帶一路論壇，而自民黨秘書長二階俊博也會見了中國國家主席習近平，並向他贈送了安倍首相的私信，2017年6月，安倍明確表示日本將在某些條件下參與一帶一路倡議，從那之後，日本和中國一直在努力進一步改善雙邊關係。



福田圓論文論文提到，2017年11月11日，安倍首相在越南舉行的亞太經濟合作峰會期間會見習近平，2018年10月25日是安倍自2011年以來首次公開訪問北京，並倡導從競爭轉到合作的日中關係。2018年是中日友好和平條約締結40周年，兩國自2017年以來一再表示有興趣修復雙邊關係，安倍也預計2019邀請習近平作為國賓訪問日本。



黃大慧評論時指出，1972年（中日建交）到1989年，或是到1992年，這段時間中日關係非常好，也被視為蜜月期，基調是友好和合作，不過中日關係在2010年進入另一個階段，這一年中國的GDP超越了日本，中日兩國的經濟實力出現逆轉，導致中日關係格局發生變化，2012年日本對釣魚島進行國有化，也讓中日關係嚴重惡化。



黃大慧表示，中日關係漸漸升溫，就大陸來說叫改善，不過改善是有限制的，這限制來自兩個方面，一個是中日在一帶一路的合作，目前雙方在第三方合作上，日本提出的是有條件的合作，這種合作能走到哪裡？恐怕是有限度的，再一個是美國因素，日本與美國有同盟關係，使得日本在與中國合作時，會受到美國因素牽制。



黃大慧指出，而且還有中國和日本的國民感情問題，今年最新民調顯示，中國百姓對日本好感度回升達到42%，但相對日本國民對華好感度僅在10%左右，儘管安倍訪華，中日關係升溫，但日本民間對華好感度幾乎沒有發生絲毫變化，這是一個非常奇怪的現象，這問題值得關注。



黃大慧表示，這顯示日本對華政策的民意基礎相當脆弱，“我們必須看到這點，對中日關係改善不要抱有太高的期待”，因為從民意方面來看還任重道遠，未來可能需要10年或更長時間才能逐步改善。