林文程：韓國瑜勝選被中國大陸當成指標

林文程。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）韓國瑜拿下民進黨執政20多年的高雄市，此效應是否帶動民進黨在2020選舉的兩岸路線檢討。中國與亞太區域研究所教授林文程接受中評社訪問指出，韓國瑜提出的承諾要中國大陸配合才能成功。貨要賣到中國去，人進得來就是大陸觀光客要來台灣，才能賺大錢。他也說，蔡英文從來都沒說不交流，“只是通關密語蔡無法接受”，蔡很瞭解中國的崛起，也知道中國對台灣重要性，蔡也不挑釁北京，這一方面講給美國聽，現實上也真的不能觸怒中國，這是現實，蔡還是非常希望與中國大陸交流。



林文程為美國塔芙茲大學佛萊契爾法律外交學院博士，曾任中山大學社會科學院院長、“國家安全會議”諮詢委員、台灣民主基金會執行長、中山大學美國中心主任、中山大學大陸研究所所長，現為亞太和平基金會執行長、中山大學日本研究中心主任。



林文程對中評社分析，韓國瑜勝選有很多因素，首要是“中央政府”執政不利，選民覺得民進黨在高雄執政太久，要換人做做看。“韓國瑜執政會被中國大陸當成指標”，最主要考量是希望影響2020“總統”選舉。



他表示，九合一選舉是地方政府選舉，再怎麼重要都是地方選舉，但從韓國瑜就職後，中國大陸會積極配合韓，會希望讓高雄市民有感，做出示範效果，再告訴其他綠營縣市，“只要接受九二共識，經濟會變好”，而中國大陸是可以做出這個效果來。



他指出，過去賴清德當台南市長時，陸客經過台南不住宿，如果高雄市樣版城市成功，或許中國大陸會覺得台灣選民有所感受，因此未來10幾個月，高雄對於中國大陸來說是特別重要的地方。



林文程表示，中國大陸會認為如果高雄可以翻轉的話，就可以翻轉南台灣，過去中國大陸三中一青政策，就是把南部當重點，要扭轉台灣南部人民的“國家認同”。而綠營執政縣市當然會感受到壓力，這是北京預期要達成的目標。他們的政策就是地方包圍中央，現在“中央政府”要面對地方15個藍營執政縣市，如果他們都去跟中國大陸交流，中央很難檔得住，如果他們集體阻擋中央，政策也很難落實。



他認為，北京會跟藍營執政縣市打交道，更不會裡陸委會、海基會，因此蔡政府要不分藍綠，要跟藍營縣市長溝通，蔡說要做不一樣的“總統”可能有所體會，選後打電話給市長當選人，提到希望可以合作，蔡體認到“中央政府”的政策，地方政府不買單就很難推動。如果蔡英文做不出政績，選民非常現實，因此蔡不只要與民進黨籍縣市長溝通，藍營縣市長更加要溝通，能夠盡量合作，不要分黨派。



林文程也認為，蔡英文應會尋求連任，因她推動政策是有改革理想性，香煙加價就是希望大家少抽煙，且香煙加價是要做長照，一例一休出發點也都是好的，兩性同婚也走得非常前端，但目前只有先進國家才會立法，推動的改革走得太前面，老百姓的思維還沒跟上，這時候蔡政府要回過頭來思考。

