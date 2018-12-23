姚嘉文：蔡英文沒犯什麼錯　賴不會跟她爭

姚嘉文。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹12月23日電（記者 黃文杰）民進黨第二任黨主席、前“考試院長”姚嘉文接受中評社採訪表示，如果黨主席強勢，權力太大，這個黨註定會失敗，陳水扁是例子。他也分析，2020民進黨還是蔡英文出來選，畢竟蔡英文沒有犯什麼錯，賴清德不會去跟蔡爭，賴的目標還是放在2024。



姚嘉文1938年生，現年80歲，彰化縣和美鎮人，執業律師，曾任“考試院”院長、民進黨第二任黨主席（1987－1988）、“總統府資政”。妻子周清玉為前任彰化縣長、“立法委員”、“國策顧問”。女兒姚雨靜現任高雄市社會局長。



新竹清華大學前校長、物理學家沈君山，今年9月12日上午病逝，享壽87歲。校方22日以音樂會及圍棋局型態來追思，他的知交好友包括馬英九、中華文化永續基金會董事長劉兆玄、“總統府資政”姚嘉文、《遠見雜誌》創辦人高希均、作家龍應台、“教育部”前部長黃榮村等都參加了追思會，姚嘉文會後接受中評社訪問。



九合一大選，民進黨敗選，蔡英文辭去黨主席，目前登記參選黨主席有“行政院秘書長”卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆。



怎樣看民進黨選出新主席的改造？姚嘉文告訴中評社，黨主席本來不是很重要，民進黨是合議制的政黨，要群策群力，也就是“三個臭皮匠”去討論。



姚嘉文說，黨主席如果力量太大，力量太多，黨都會失敗，民進黨當初設計的時候，就是“民主國家”的黨，都是合議制，這樣才有力量。民進黨從陳水扁開始都是強勢主席，“總統”兼黨主席，結果都失敗，因為黨也做不好，政治也做不好，民進黨一直相信說，群策群力、集思廣益，才有力量。



姚嘉文進一步指出，這跟派系沒有關係，派系都是平等，所謂蘇系、謝系的說法，只說明這個頭，其他都是助理，“老闆講了算”，這樣也不是合議制，也會註定失敗。新潮流也是合議制，因此民進黨的主席，是要負責協調整合，這是主席的功能，這樣的黨才有希望。



對於卓榮泰出來參選黨主席，姚嘉文說：“還ok”，卓也來找過他，他告訴卓，黨主席的任務就是協調，不是發號司令。



中評社問，補選出來的黨主席，要承擔民進黨2020大選？



姚嘉文分析，2020也不是主席一個人在顧，他怎麼可能一個人顧，何德何能，絕對不是，是負責帶團隊，英文有所謂Boss（老闆）與Leader（領導），這兩者不一樣，團隊需要Leader，好比孫文叫總理，老蔣叫總裁，這樣都是不對，這樣的黨註定失敗。



民進黨2020誰來選？“還是蔡英文”姚嘉文說。

