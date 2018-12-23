劉容生：蔡處理兩岸關係　莫被浮雲遮望眼

劉容生。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹12月23日電（記者 黃文杰）新竹清華大學榮譽講座教授、光電科技工業協進會首席顧問劉容生接受中評社訪問表示，中美貿易戰或許讓兩岸關係變得複雜，但是蔡英文身為最高領導人，要學會如何不被“浮雲”遮蔽眼睛，他說，承認九二共識的韓國瑜喊“貨出去、人進來”，當選高雄市長，足以說明老百姓最期待怎樣的兩岸關係。



劉容生，美國康乃爾大學應用物理博士，曾任台灣聯合大學系統副校長、新竹縣工策會副主任委員暨新竹縣府顧問。曾任台灣清華大學副校長、台灣清華大學資電學院光電工程研究所所長、工業技術研究院副院長暨光電工業研究所所長、美國奇異公司研發中心資深研究員暨計劃主持人、中國工程師學會第63屆名譽理事、廈門大學光電子中心學術委員會委員。其研究專長是半導體光源、奈米光電、鐳射光學、非線性光學、光纖數據通訊、光電材料及封裝技術，現任新竹清華榮譽講座教授。



新竹清華大學前校長、知名物理學家沈君山，今年9月12日上午病逝於新竹馬偕醫院，享壽87歲。校方22日以音樂會及圍棋局型態來追思，他的知交好友都出席。



劉容生也出席這場追思會，他告訴中評社，很想把沈君山的“莫因身在最高層，遂叫浮雲遮望眼”送給蔡英文、“教育部長”葉俊榮以及任何位居高位者。



沈君山的“莫因身在最高層，遂叫浮雲遮望眼”，是改自王安石“只緣身在最高層，不畏浮雲遮望眼”的名句，當年沈寫給徒弟施懿宸的這封信，標題即是“莫教浮雲遮望眼”，當時施懿宸被稱為神童，棋界三千寵愛在一身，沈校長希望徒弟不要因為自己高高在上，便讓浮雲遮住了眼，看不清腳下的真實世界是什麼。



劉容生說，沈君山一生都在關心兩岸，思考如何增進兩岸關係，沈校長也真正看出，位居高位者的責任與使命，必須具備的胸懷，如果真正用心做事，多從人民角度來看，自然可以把浮雲或烏雲給趕走，清楚知道怎樣做出選擇。



他說，現在看看蔡英文處理兩岸關係，依舊堅持維持現狀，不承認九二共識，事實上，根本是自相矛盾，要知道宣誓就職“中華民國總統”，就應該遵守“憲法”，也就是一個中國，毋庸置疑，另外台大校長“卡管”案也是，竟然可以拖延500多天不任命，讓台大沒有校長，這難道不是又被“浮雲”給遮蔽雙眼？

