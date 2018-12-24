高思博語中評：台南綠鐵板已被拆成好幾塊

高思博選後繼續深耕台南基層。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月24日電（記者 趙家麟）九合一選舉落幕，代表中國國民黨參選台南市長敗選的高思博決定留在台南深耕，他接受中評社訪問表示，已發起籌組台南市政監督倡議聯盟，要結合學者專家與產業界的力量，投入關心地方公共事務並支持國民黨議員問政與政策研究。



台南市長選舉結果，民進黨台南市長當選人黃偉哲得票率38.02%，高思博得32.37%。這是近年來，台南市藍綠陣營選票差距最接8近的一次。



比較2016年大選，國民黨朱立倫在台南市得票率22.06%、民進黨蔡英文67.51%。2014年台南市長選舉，國民黨黃秀霜27.10%、民進黨賴清德72.89%。高思博讓國民黨重新站上了3成以上的支持率，民進黨在4年之間則是支持度幾乎是腰斬。



高思博向中評社表示，他決定投入台南市長選舉時就設定了三個目標：第一是完力拚當選，第二是回復國民黨在台南的競爭力，第三是距離2020大選只剩一年多，希望為藍軍在台南打下大選的好基礎，促成台灣的改變。



他指出，選舉結果他敗選，待檢討的地方很多，但國民黨的議員在好幾個選拿下第一高票，成果還算不錯。選後，國民黨有意願投入未來“立委”選舉的人也變多了，這是藍軍在台南多年未有的現象，顯見國民黨在台南的信心有明顯增加。



他認為，對國民黨而言，台南並非“鐵板”一塊。歷經此次市長選舉，“鐵板已經被拆成了好幾塊！”台南長期處於被壓抑、沒有出口的政治型態，若能找到出口，就不會是“鐵板”。只是很可惜的是，此次沒有能夠集中翻轉民進黨的力量。



高思博表示，選後會繼續留在台南，不但小孩已經在台南就學，下學期起，他也會在台南一所私立科大擔任教職，同時，他已決定發起籌組台南市政監督倡議聯盟，要結合學者專家與產業界的力量，投入關心地方公共事務並支持國民黨議員問政與政策研究。這麼做，也是要一改台南選民批評國民黨人敗選就“落跑”的負面觀感。



他說，從市政方面看來，賴清德任內不受歡迎的政策，黃偉哲仍不敢推翻，房屋稅回溯上漲、龍崎事業廢棄物掩埋場案等，問題馬上都要面對，揮不去賴清德影子的新市政團隊，市政堪憂，還是需要持續的關心、監督。



高思博說，從明年“中央”選舉看，他待在台南深耕，固守市長選戰成果，期待在2020年大選可以進一步擴大支持層面，那麼，他相信台南終有翻轉的一天。