游盈隆深綠區座談　黨員暗嗆卓榮泰是傀儡

游盈隆跟黨員座談。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）民進黨主席候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆22日晚間到台北市大同區迪化街與黨員舉行座談指出，2020馬上要大選，過去國民黨2014大敗，2016就是大敗，民進黨是不是要走同樣的道路？如果走一樣的路那2020“立委”、“總統”選舉都會大輸，因此民進黨主席非常重要，如果黨主席只是乖乖牌、“聽後面那一仙的話，那沒有用”，底下黨員也大聲在底下呼應，那就是“傀儡”、“保皇派”。



台北市大同區是深綠選區，當游盈隆一到座談現場，黨員們就開始紛紛抱怨，還說黨主席選舉要登記費新台幣150萬元實在太貴，現場近30位黨員參與座談。



游盈隆說，他入黨到現在24年，從頭到尾都是因要追隨民進黨前輩的理念，要終結國民黨一黨專政、打倒國民黨。當時他加入民進黨就是這樣簡單，不是為了權位加入民進黨，24年都沒有改變過。



他會登記參選黨主席補選，是因為看到這艘船要沉下去了，以及蔡英文選後作為讓我們很著急、不放心，很怕再繼續下去，2018選舉已經嚴重失敗，2020若繼續嚴重，民進黨倒下去後，不知道何時會起來。



游盈隆也說，過去民進黨文化就是講真話，不管他是誰，就算是“總統”、黨主席，民進黨再這樣下去會出大錯，我們絕對會出聲，他選黨主席就是要講真話，今天大家要把煩惱的部份講出來，今天就是來收集大家的意見。



游盈隆表示，怎麼民進黨執政兩年多會這樣失敗，到底什麼原因？這次失敗比馬英九2014年選舉敗選更嚴重。他也提到。新潮流大老吳乃仁最近退黨、退流，我們覺得很遺憾，吳是從黨外到現在走過來的成員，怎麼會這時候退黨？吳乃仁聲明講到一點說，民進黨2018年慘輸之後，黨內沒有檢討聲音，黨內的人面對權力不敢講話，該講不講，黨怎麼會有前途，吳才非常憤慨退黨、退流。



游盈隆說，看到民進黨以及台灣，馬上要面對這麼大挑戰，可能變成災難，我們要勇敢站出來阻擋災難發生。2020馬上要大選，過去國民黨2014大敗，2016就是大敗，是不是民進黨要走同樣的道路？如果走一樣的路那2020“立委”、“總統”都會大輸，現在只有兩都四縣市那要怎麼辦？這場黨主席選舉很重要一點就是民進黨2020選舉，決定我們要走哪一條路。



他嗆說，如果黨主席只是乖乖牌，“聽後面那一仙的話，那沒有用”，坐在底下的黨員大聲附和說就是傀儡、保皇派。因此，他希望可以帶動黨內改革，過去黨內已經形成一種模式，權力結構已經形成，現在需要不一樣的人、不一樣思維的人進去黨，“不要什麼事情都用喬的”，“過去幾個頭人喬一喬，大大小小事情都決定了”，那黨員要幹嗎？都沒有參與，黨員變成繳黨費，連要發表意見的可能都沒有，這樣不像過去民進黨，不像我們認識的民進黨。



游盈隆強調，這場黨選舉非常關鍵，黨主席以及黨作風會不會改變，選對的人會改變，選錯就會按照過去那一套，那黨就沒有希望，他希望大家打拼之下能夠改變路線，走一條符合我們價值觀的民進黨道路，加強向心力，黨是大家的，不是一個人的。